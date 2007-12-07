Ален Делон зажег Стеллу Джанни!

НО БЫТЬ здесь и выступать на знаменитой сцене «Олимпии», согласитесь, доводится немногим. А быть представленным любимцем женщин – Аленом Делоном – такое счастье выпадает единицам. А вот российской певице Стелле Джанни повезло! Знаменитый француз был так очарован ее голосом, что решил – она непременно выступит в его любимом городе, на сцене «Олимпии», где зажглась не одна мировая звезда!

Что и говорить, за час до выступления в «Олимпии», как говорят у нас в России, яблоку негде было упасть. Собрались наши соотечественники, французы и разные гости, среди которых были замечены и популярный композитор Вячеслав Добрынин, и председатель жюри проекта «Звезды на паркете» Владимир Андрюхин со своим «Звездным экспрессом», и французские артисты и шансонье. И когда на сцену рука об руку вышли Стелла Джанни с Аленом Делоном, зал поистине взорвался. Ален Делон, как полагается великому актеру, сделал многозначительную паузу, после чего представил изысканной публике российскую певицу. Стелла спела в этот вечер песни своих любимых авторов: Вячеслава Добрынина, Ильи Резника, Раймонда Паулса, исполнила полюбившиеся мелодии на английском и французском языках. Долго еще звучали аплодисменты, которые сопровождали все ее выступление.

Ален Делон был счастлив. Это он – актер – смог разглядеть в российской женщине великую актрису и зажечь ее звезду!

Подробности прошедшего концерта читайте в сле­дующем номере.