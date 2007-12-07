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Первый тайм мы уже отыграли?

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Первый тайм мы уже отыграли?

Шлягер от Пугачевой и Лобановского

 Е.Л.: Я очень дружил с «Самоцветами». Был хорошо знаком с Юрием Маликовым, ходил на концерты. Помню, как нас, футболистов, они проводили на свой концерт через служебный вход в битком набитые Лужники. Директор категорически запретил пускать кого угодно без билетов. И тогда «Самоцветы» сказали: мы не нач­нем концерт без наших друзей-футболистов. Несмотря на загруженность тренировками, сборами, я регулярно ходил и в театры, и на концерты. Даже с женой по­знакомился в театре имени Моссовета. Там же познакомился с Марецкой, с Орловой.

 Ю.В.: А какой стиль музыки, какие песни тебе нравились в то время?

 Е.Л.: Мы, футболисты, часто ездили за границу. У «Спартака» было много поклонников в ЦК партии, в том числе в отделе выездов за границу. В 60–70-е годы благодаря заграничным поездкам и жили. Нам давали валюту, и мы могли что-то в загранке купить. А потом и перепродать в Союзе. Друзья и знакомые постоянно заказывали диски популярных западных групп. Я их и привозил – «Юрай Хип», «Лед Зеппелин», «Битлов», «Роллингов». Конечно, сам все это слушал. Но без фанатизма. Если и был фанатом какой-то музыки – то только нашей! У нас были замечательные песни! «Мой адрес не дом и не улица…», «На дальней станции сойду…». Любил «Самоцветы», «Пламя», «Лейся, песня», «Веселых ребят». Я на этой музыке воспитан и люблю ее. До сих пор, когда еду в машине, ставлю Славу Малежика, Юрия Лозу, Сашу Иванова.

 В.М.: А что спортсмены могли от нас, артистов, почерпнуть для себя?

 Е.Л.: Возьмите Аллу Борисовну Пугачеву. У нее каждая песня – шлягер, хит. Хотя по сути, на мой взгляд, шлягеров в ее репертуаре не так много. Но как Алла поет! Она же любую песню силой своего таланта способна сделать хитом! Это для меня сродни искусству «сухого листа» Лобановского. Он с углового так закручивал мяч, что попадал в ворота, забивал голы. А со стороны это казалось просто невозможным.
Настоящие артисты всегда востребованны! Говорят, Твардовский сказал однажды: «Таланту не нужно помогать, если это талант – он всегда пробьет себе дорогу».
У меня жена на 25 лет младше меня. Для нее, например, Малежик (извини, Слава) как артист просто не сущест­вовал. Она  человек другого поколения, всегда слушала какую-то зарубежную музыку. Но вот поехала с сыном отдыхать в Анапу. А ты, Слава, дал там концерт, и жена на него пошла. Позвонила мне вечером и с восторгом призналась, что лучше ничего в жизни не слышала! Это показатель мастерства артиста.

Его не вспомнил Мюллер

 В.М.: Артистов практически не выгоняют со сцены за то, что они «балуются» спиртным, а то и наркотиками. У спортсменов ситуация жестче?

 Ю.В.: В хипповские годы бытовало мнение, что на Западе музыканты-рокеры выступали  под воздействием ЛСД. Гитарист из известной группы «Джефферсон Эйрплэйн» рассказывал как-то, что  все это байки. Он утверждал, что восприятие реальности под кайфом меняется настолько, что невозможно выступать. Струны иной раз кажутся толщиной с бревно. Сыграть что-либо адекватное в таком состоянии просто невозможно.

 В.М.: Мне было страшно обидно, когда Марадону не пустили в 94-м году на чемпионат мира за его пристрастие к кокаину.

 Е.Л.: В игровых видах спорта, к которым относится и футбол, допинг не дает никакого преимущества перед соперником. Мы «играем» прежде всего головой. А допинг умнее человека не делает. И потом, от зрителей получаешь такие эмоции, что никаких искусственных стимуляторов не нужно.

 Ю.В.: Что в первую очередь сближало тебя как спортсмена с артистами?

 Е.Л.: У меня были сложные времена, а Слава в то время был в полном порядке…

 В.М.: Да, вел передачу «Шире круг», все время в телевизоре…

 Е.Л.: А я переходил на тренерскую работу. Это все-таки серьезный психологический перелом. В одной газете тогда появилась вздорная статья о том, какой Ловчев рвач. В Челябинск, где я жил, приехал Слава Малежик. Перед началом концерта он обращается к публике: «Здесь в зале сидит мой друг Женя Ловчев. Одна газета плохо написала о нем – не верьте этому. Ваши аплодисменты мне я буду воспринимать как опровержение этой статьи». Потом в другой газете вышло интервью со мной, тоже стараниями Славы, и я был реабилитирован. Поэтому на вопрос, почему дружу с артистами, ответ простой: потому что мы друг друга всегда поддерживали, дрались друг за друга. Это нормальные, чисто человеческие отношения.

 Ю.В.: А в смешные истории вы с артистами попадали?

 Е.Л.: В середине 90-х годах мы сыграли в Питере матч с сотрудниками радиостанции «Свобода». А потом они нас пригласили на ответный матч в Мюнхен. Идем с Владимиром Петровичем Пресняковым-старшим по городу, а навстречу – знаменитый центр-форвард Герд Мюллер. Потрепанный такой... Я переводчику говорю: «Я ж против него в 72-м году в Лужниках играл!» Переводчик подошел к Мюллеру, объяснил кто мы. Мюллер посмотрел на нас и говорит мне: «Как не помнить тот матч! Но вас, знаете ли, не припоминаю, а вот его (и показывает на волосатого Преснякова) – очень хорошо помню!»

Звездная команда «СтарКо»

 В.М.: Насколько ты приемлешь элементы шоу-бизнеса, зрелищности в футболе?

 Е.Л.: В 73-м году мы были в турне по Бразилии. В Рио-де-Жанейро меня, Володю Онищенко и Сережу Ольшанского попросили принять участие в бенефисе – последнем матче знаменитого Гарринчи. На стадионе было 150 тысяч зрителей. Мы видели, как Пеле играючи «сделал» пятерых и забил блестящий гол… Что же тогда творилось на трибунах! Потом на 35-й минуте останавливается игра, на поле выходят человек восемь детей Гарринчи в белых маечках. И народ начинает скандировать: «Гарринча! Гарринча!» Он бежит вдоль поля и на одну трибуну бросает свою майку, на другую – бутсы… Потом встает посреди поля. Плачет. К нему подходит Пеле, обнимает и уводит… Это для меня был первый урок того, как футбол может быть не только игрой, но и шоу – настоящим театральным представлением.

 Теперь у меня к вам вопрос. С «подачи» Миши Муромова мы в начале 90‑х организовали артистическую команду «СтарКо», стали ездить по стране с матчами. Что это было для вас, артистов? Разминка? Способ подзаработать?

 В.М.: Во-первых, это просто удовольствие сыграть на многотысячном «профессиональном» стадионе. Потом футбол – это, безусловно, тоже элемент творчества. А еще – это исполнение дет­ской мечты, когда так хотелось стать знаменитым футболистом! Помню, ради бесплатной игры с артистической сборной Италии я отказался от целого ряда заманчивых предложений выступить, в том числе даже в Австралии. Разве мог упустить такой шанс – погонять мяч с Рикардо Фольи, Эросом Рамаццотти, Джанни Моранди, Пуппо?!

 Е.Л.: Еще помню, как мы несколько раз не могли долететь до Оренбурга на показательный матч «СтарКо». Там беспрерывно шел дождь, все залило. Долетели. Выходят Кутиков, Беликов, Газманов, Малежик, на поле, а там воды по щиколотку. Для меня и для зрителей это было комичное шоу. Отыграли первый тайм. Местная журналистка в раздевалке пристала с вопросами к Малежику. Я сижу, прислушиваюсь, жду, что Слава сейчас будет хвалить нашу команду, меня как тренера… На вопрос «Вы испытываете радость от игры?» он отвечает: «Какая же это радость?! Когда забежал в тридцать третий раз в одну и ту же лужу, подумал: «Да на хрена мне все это надо?!» Я (в таком приподнятом настроении) был этими словами просто раздавлен!

 В.М.: После футбольного шоу всегда проходил концерт с участием тех же самых артистов-футболистов. Одно дело – поиграть на солнышке, но когда это превращается в тяжелую работу, после которой еще и петь нужно… Я, конечно, не мог удержаться, чтобы не сказать, что обо всем этом думаю.

Бобик и кепка

 Е.Л.: У команды «СтарКо», с моей точки зрения, настоящих футбольных матчей было всего три. С теми же итальянцами, например. Мы готовились в Лужниках, я артистов на кроссы выгонял. И когда выиграли у итальянцев 3:1 – это было счастье! А когда в Киеве на матч с украинской сборной артистов пришло 75 тысяч зрителей – просто обалдел! У нас на профессиональные матчи столько народу не приходило в то время.

 В.М.: Помню, как после первого тайма к нам в раздевалку зашли организаторы матча и попросили не добивать украинцев, а сыграть хотя бы вничью. И пообещали в этом случае кроме гонорара еще каждому по видеомагнитофону выдать. Мы не согласились и в итоге обыграли противников со счетом 5:2.

 Е.Л.: Ну и хочу вспомнить третий матч  – на «Уэмбли». Участвовало 8 команд из деятелей шоу-бизнеса. Сами понимаете, не только для нас, профессиональных футболистов, это прославленный стадион, но и для артистов тоже – сколько там звезд выступало! В нашей команде были Олег Газманов, Беликов, Виталик Бондарчук, Юрий Лоза, Салтыков. Первые противники – немцы. Я как тренер своих настраивал так: «У каждого из вас в войну кто-то погиб. Считайте, что сейчас вы немцам должны ответить!» Выиграли у немцев. Дальше – голландцы. Ну, Газманов говорит: «Уж этих-то мы порвем, как Бобик кепку». И – проиграли 2:0! Я после игры спрашиваю: «В чем дело, Олег?» Он только вздохнул: «Не получилось. Кепка Бобика порвала!» Заняли в итоге третье место.

 Для меня важнее всего была сама атмосфера в команде – комфортная. Мы все сдружились. Потом свое слово сказали деньги, вернее, процесс их деления. А вместе с ними и команда разделилась на две: собственно «СтарКо» и «Фортуна».

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