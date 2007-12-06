Криминальное прошлое Пушкина

КРИМИНАЛ шагает по экрану. Кажется, опробованы уже все приемы и жанры – от документальных фильмов и экранизаций до репортажей с места преступления. Но вот канал СТС решил сказать в этом деле новое слово. В свежеиспеченном сериале «1814» маньяка и убийцу будет выводить на чистую воду сам… Пушкин!

Да-да, наш великий поэт, по версии телевизионщиков, оказывается, был причастен к истории некоего Царскосельского Душегубца! В названии фильма «1814» зашифрован год, когда происходили эти жуткие события, и… возрастной состав учащихся лицея в Царском Селе.

Самому старшему из них было тогда 18, самому младшему – 14. Среди них – Александр Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, Константин Данзас, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. В будущем их имена войдут в историю России, а пока они учатся, повесничают и преследуют злодея! Причем Душегубец этот ничем не лучше натурального «битцев­ского» маньяка. Он со звериной жестокостью убивает молодых женщин каким-то ужасным орудием… Пригород в шоке… В общем, все, как сегодня, только 200 лет назад и с Пушкиным.

Чувствуется, что создателям этой эпопеи с криминальной изюминкой самим несколько неловко от придуманного ими прорыва в криминальном жанре. Но они явно рассчитывают на снисхождение.