Маленькая звездочка едет в Роттердам

ТЕЛЕКАНАЛ «Россия» в третий раз станет участником конкурса исполнителей дет­ской песни Евровидение, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 8 декабря.

В прошлом году в конкурсе победили наши сестры Толмачевы. В этом году Россию будет представлять 10-летняя Александра Головченко из Волгограда с песней «Отличница».

Саша выиграла национальный Российский отборочный конкурс на Евровидение-2007. Юная певица уже является победительницей всероссийских конкурсов «Маленькая радуга» и «Маленькие звездочки» в номинации «Джазовое пение»!