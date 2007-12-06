//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Маленькая звездочка едет в Роттердам

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТЕЛЕКАНАЛ «Россия» в третий раз станет участником конкурса исполнителей дет­ской песни Евровидение, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 8 декабря.

В прошлом году в конкурсе победили наши сестры Толмачевы. В этом году Россию будет представлять 10-летняя Александра Головченко из Волгограда с песней «Отличница».

Саша выиграла национальный Российский отборочный конкурс на Евровидение-2007. Юная певица уже является победительницей всероссийских конкурсов «Маленькая радуга» и «Маленькие звездочки» в номинации «Джазовое пение»!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в сети.

//Политика

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому, передал РЕН-ТВ.

//Общество

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), два года назад перевез в Россию свою девушку Линдси Миллс и в Москве они поженились.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк началось воспаление лёгких

У Анастасии Заворотнюк началось воспаление лёгких

У актрисы Анастасии Заворотнюк, по последним данным, началось воспаление лёгких. Информацию о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в пятницу, 13 сентяюря, Telegram-каналы Super.ru и Mash. По данным источников, у Заворотнюк диагностирован рак головного мозга 4 стадии, у неё якобы начался отёк мозга, и опухоль дала метастазы. Telegram-канала «112» сообщает, что у актрисы началось воспаление лёгких. Директор актрисы Стас Христов сначала рассказывал, что Анастасия не отвечает на его СМС. Позже она якобы ответила на вопрос о состоянии здоровья: "Бред. Отстань".

//В мире

Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложили отправить под трибунал за слова о России

Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложили отправить под трибунал за слова о России

Украинский политолог Алексей Мухин прокомментировал мнение бывшего секретаря украинского СНБО Александра Турчинова, заявивевшего, что Украина не объявила войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу и предполагаемую возлюбленную Евгения Петросяна раскритиковали пользователи сети за слишком дорогую сумку и "черную штуку на голове", которая на деле является модным объемным ободком.

//Общество

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

В Министерстве культуры хотят, чтобы российские школьники знали песни Элвиса Пресли, групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, Виктора Цоя и «Кино», «Наутилус Помпилиуса», Андрея Макаревича и «Машины времени».

//Здоровье

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.

//Спорт

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

Сегодня, 13-го сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Арсенал». Главный арбитр поединка Павел Кукуян ( г. Сочи).

//В мире

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить число своих военных в Сирии. Об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

//Общество

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и легковой автомобиль Skoda столкнулись в пятницу, 13 сентября, вечером на пересечении улиц Чаянова и Фадеева в Тверском районе Москвы. В результате ДТП погибла пассажирка мотоциклиста.

//Новости партнеров

//В мире

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Лишенный лицензии латвийский банк ABLV подал иск в суд на Филиппа Киркорова, чтобы взыскать 651 тысяч евро. Почему возник долг? В 2016 году Филипп Киркоров покупал в Латвии квартиру – и взял на то кредит.

//Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

//Здоровье

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в сети.

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Король российской эстрады Филипп Киркоров поет на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся. Киркорову задали вопрос о подарках новобрачным.

//Общество

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Американский эксперт рассказал, как в теории Украина могла бы вторгнуться на территорию российского Крыма Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Полиция заинтересовалась видеозаписью свадебной поездки Ксении Собчак и Константина Богомолова в катафалке. "А гибдд и правда мучает моих водителей почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак
4

Предсказание Ванги о завершении гражданской войны в Донбассе обнародовали в СМИ
5

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры