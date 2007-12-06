Владимир Машков получил производственную травму
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
НА СЪЕМОЧНОЙ площадке можно увидеть Армена Джигарханяна и Сергея Газарова, Виталия Кищенко и Чулпан Хаматову. Но две главные роли исполняют Владимир Машков («Подмосковные вечера», «Американская дочь», «Охота на пиранью») и Константин Хабенский («Хрусталев, машину!», «Гибель империи», «Есенин»).
Владимир Машков играет роль наемного убийцы по кличке Домовой. Звезда сериалов Хабенский по фильму – крутой писатель, автор детективов Антон Праченко. Временами у него случаются приступы хандры, а для того чтобы пришло вдохновение, Праченко-Хабенский и общается с Домовым-Машковым. Тесное знакомство с наемным убийцей позволяет детективщику находить замысловатые сюжеты для своих произведений.
И если Константину Хабенскому никакой подготовки к съемкам не понадобилось, то Машкову пришлось изрядно попотеть. Два военных консультанта обучали его технике владения оружием. Актер несколько раз ездил стрелять в тир (по ходу картины киллер Домовой устраивает перестрелки).
На съемках Владимир Машков получил травму: отстрелянная гильза угодила актеру в глаз. Это произошло в тот момент, когда он должен был убить свою очередную жертву. Актер успел зажмуриться, и глаз не пострадал. Но удар был очень сильным. И под глазом у Владимира Машкова расплылся огромный синяк: для дальнейшей работы Машкова пришлось усиленно гримировать.
В прокат фильм «Домовой» выйдет в июне 2008 года.
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