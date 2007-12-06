Даже у красавиц есть комплексы

– ПОСЛЕ сериала «Дорогая Маша Березина» миллионы девушек нашей страны мечтали оказаться на твоем месте. Скажи, а так ли легко работать в модельном бизнесе?

– Как ни странно, я не считаю, что модельный бизнес – это очень сложно. Просто, наверное, не все выдерживают, потому что это сильная психологическая нагрузка. Я имею в виду западный модельный бизнес.

В России же многие думают, что это прежде всего возможность показать себя, заработать много денег и легко найти богатого мужа. Мне кажется, наша страна исказила представление о девушке-модели. На Западе нет такого отношения: модель – значит... мягко говоря, продажная женщина.

Я начала работать в Париже в 14 лет и прошла все этапы этой нелегкой работы. Нужно рано вставать, много ходить на кастинги. Важно очень быстро уметь находить общий язык с новой командой, чтобы потом тебя опять позвали работать.

Часто приходится проводить ночи в перелетах. Бывает, просыпаешься и не знаешь, в какой стране находишься. Вчера была в Германии, а сегодня – уже в Японии.

– Многие наши соотечественницы любят находить в себе изъяны. Есть ли у красивых женщин, моделей, комплексы?

– Они есть у всех. И у меня тоже. Учитывая, что на меня обращают внимание и говорят комплименты, не считаю себя дурнушкой. Но несмотря на это, у меня есть масса комплексов. Мне бы там и здесь вот этого хотелось побольше, а вот этого – поменьше. (Улыбается.) У любой женщины есть претензии к своей внеш­ности – прямые волосы, а ты хочешь, чтобы они были кудрявые, и наоборот. В этом и заключается женская натура.

А чтобы хорошо выглядеть, девушка должна быть опрятной и чистой.

– Как ты думаешь, насколько россиянкам удалось сегодня приблизиться к мировым стандартам моды, стиля, вкуса?

– Мне кажется, что сегодня мы только начинаем к этим стандартам приближаться. Раньше у нас, чтобы быть модным, надо было даже носки носить от D&G! Сегодня все это стало проще и спокойней, кончилась безумная гонка за брендами. И россияне стали более сдержанными, изменился стиль. Смотришь в клубах, ресторанах – вроде женщины те же, но одеты со вкусом. И пусть девушка одета не из какого-нибудь дорогого магазина, но выглядит хорошо и достойно.

– Назови самый приятный и самый груст­ный моменты в твоей деятельности.

– Самый приятный – первый приезд в Париж. Мы с подружкой мечтали: закончим школу и поедем в Париж. Когда я в первый раз туда приехала, у меня было необыкновенное ощущение, что сбылась волшебная мечта. А грустные... В 16 лет на фоне переживаний по поводу первой любви набрала лишние килограммы. В агентстве меня поддевали: «Вам нужна одежда для больших людей». Меня гоняли по полной программе. Это было самое неприятное, потому что я тяжело воспринимаю спорт.

В кино самое сложное – первые съемочные дни «Маши Березиной». В первый день было жутко. Вокруг были профессионалы высшей категории – Маша Шукшина, Валерий Николаев – они же актеры. А я кто? Мне досталась главная роль, и я не знала, что мне делать. Пропадает голос, я не знаю, что говорить, как и куда смотреть. Мне казалось – это просто непостижимая наука...