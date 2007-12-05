Кузьмину вернули машину

НА ДНЯХ правоохранительные органы сделали музыканту Владимиру Кузьмину весьма приятный подарок. Артисту помогли сначала найти, а затем и вернуть угнанную машину.

Напомним, внедорожник Toyota RAV4 был угнан у Кузьмина в апреле 2004 года. Авто было обнаружено сотрудниками ГИБДД в Воронеже.