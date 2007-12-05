Семенович откроет приют для животных

ПЕВИЦА Анна Семенович всерьез озадачилась жилищным вопросом. Правда, на этот раз не собственным.

Вместе со своим другом – актером Вадимом Медведевым – Анна решила открыть специальную телефонную ветеринарную службу и приют для животных. В настоящий момент уже полным ходом идет подбор сотрудников и офисного помещения.