Семенович откроет приют для животных
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПЕВИЦА Анна Семенович всерьез озадачилась жилищным вопросом. Правда, на этот раз не собственным.
Вместе со своим другом – актером Вадимом Медведевым – Анна решила открыть специальную телефонную ветеринарную службу и приют для животных. В настоящий момент уже полным ходом идет подбор сотрудников и офисного помещения.
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