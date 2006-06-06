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Диск недели: Армен Григорян и «Третий Ангел» – «Китайский танк» («Квадро-диск»)

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Диск недели: Армен Григорян и «Третий Ангел» – «Китайский танк» <nobr><nobr>(«Квадро-диск»)</nobr></nobr>

АРМЕН Григорян жил - не тужил, работая лидером группы «Крематорий»: сжигал черную шляпу и исполнял на каждом концерте русские, почти уже народные песни «Безобразная Эльза», «Мусорный ветер», «Таня», «Хабибулин» и т.д. Неуспех последних «крематорских» альбомов, по большому счету сводящихся к натужному самокопированию, Армена расстраивал. Но кто бы мог подумать, что настолько! Оставив «Крематорий» в роли священной курицы, несущей почти золотые яйца (концертные гонорары никто не отменял!), Григорян подыскал себе новых музыкантов, не испорченных двадцатилетним исполнением «Эльзы».

Так появился «Третий ангел», в котором Армен Сергеевич рассказывает свои сказки по возможности на новый лад. От старого «Крематория» в этом проекте осталась авторская манера Григоряна, с которой он ничего не смог поделать, хотя и очень старался: большинство текстов здесь умны, но не заумны, а вот многим мелодиям можно при желании подобрать аналоги в дискографии основной группы музыканта.

Тем не менее смена антуража не прошла даром: когда в аранжировках появляются элементы электроники, хард-рока, французского шансона и даже панка, исповедуемые Арменом Григоряном рок-н-ролльные ценности оказываются не то что отмененными, но значительно обновленными. И остается только констатировать, что идея со сменой обстановки была весьма здравой - в отличие от какого-нибудь альбома «Ботаника» группы «Крематорий», «Китайский танк» зевоты не вызывает.

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