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Джон Траволта – «Реальный кабан»!

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Александр Невский ]

Джон Траволта – «Реальный кабан»!
Александр Невский и Джон Траволта

– ДЖОН, в этом году вас можно поздравить сразу с двумя суперхитами – комедией «Реальные Кабаны» и мюзиклом «Лак для волос». В каком из этих фильмов вам интересней было сниматься?

– Интересно было в обоих. Но физически тяжелее, конечно, пришлось в «Лаке для волос». Там я играл очаровательную даму по имени Эдна. На мое превращение в женщину гримеры тратили не менее 3 часов перед каждым съемочным днем!

– А вы не планируете вернуться на театральные подмостки?

– Многие мои коллеги пробовали свои силы на Бродвее – Антонио Бандерас, Джулия Робертс, Дженнифер Гарнер и другие. Я искренне радовался их успехам. Но сам я когда-то провел 13 лет на театральной сцене и выступал в восьми спектаклях каждую неделю! Поэтому, при всей моей любви к Бродвею, я думаю, что в одну реку нель­зя войти дважды...

– В фильме «Реальные Кабаны» вы играете байкера-любителя. А в повседневной жизни как относитесь к мотоциклам?

– О, я люблю мотоциклы! Первым моим личным сред­­­ством передвижения в 18 лет стал мотоцикл. На свои первые кинопробы и кастинги ездил именно на нем, а в свободное время гонял с друзьями по Нью-Джерси. Что же касается фильма «Реальные Кабаны», то мне сразу понравился сценарий. И я подумал, что, даже если не буду там сниматься, – все равно постараюсь эту картину посмотреть, когда она выйдет на экраны. Позднее я узнал, что в ней будут сниматься такие актеры, как Тим Аллен и Мартин Лоуренс и тоже решил стать одним из «Реальных Кабанов! (смеется.)

– Этот фильм пользовался большим успехом во всем мире, в том числе и в России. Планируете ли сыграть в его продолжении?

– Честно говоря, я не люблю сиквелы и редко в них снимаюсь. Но для «Реальных Кабанов 2», может быть, и сделаю исключение. Я не был удивлен, когда этот фильм собрал 250 млн. долл. в мировом прокате, так как верил в успех с самого начала работы. То же чувство я испытывал и во время съемок «Криминального чтива». Тогда мало кто думал, что фильм никому не известного новичка по фамилии Тарантино станет чемпионом по кассовым сборам. Я привык доверять своим инстинктам и рад, что они меня не подводят.

– Многие ваши коллеги по Голливуду страдают от повышенного внимания папарацци. И вам от них достается…

– Я стал известен, когда мне был всего 21 год. Сейчас мне – 53. Получается, что в лучах славы я греюсь уже 32 года, и за это время привык, что меня узнают и хотят сфотографировать. Но на днях даже мне стало не по себе, когда мы с моей женой Келли решили поужинать в одном из модных ресторанчиков в Беверли-Хиллз. Как только мы подъехали, нашу машину обступили не менее 25 фотографов! Мне потом объяснили, что я просто редко выхожу в свет, поэтому и поднялся такой ажиотаж. Но я всегда жестко выступал и выступаю против публикации фотографий детей известных людей в таблоидах. Я сам отец и не хочу, чтобы мои дети подвергались даже малейшей опасности!

– Над чем вы сейчас работаете?

– Мой новый фильм называется «Старые Псы». Уже звучит как продолжение «Реальных Кабанов», не так ли? (Опять смеется.) Но на самом деле это совсем другой фильм. В нем мой герой учит приятеля, как обращаться с ребенком – хотя и сам толком ничего в этом не понимает. Моего друга играет Робин Уилльямс – знаменитый голливудский комик, который когда-то играл в фильме «Москва на Гудзоне». Кстати, он до сих пор неплохо говорит по-русски. Еще мне предстоят съемки в картине «Даллас», которая будет поставлена по мотивам известного сериала. Там мой герой будет почти злодеем. Но что делать? Мне хочется разнообразия.

– В 2006 г. вы побывали в Москве. Какие остались впечатления?

– Я прилетел вместе с семьей на своем самолете. Более того, я сам сидел за штурвалом! И впечатления у нас остались самые хорошие – мы гуляли по Красной площади, прошлись по музеям и выставочным залам. Вот только не спрашивайте, сколько сотен тысяч долларов мне пришлось потратить на горючее для моего самолета, чтобы долететь из Америки до России и обратно...

Александр НЕВСКИЙ,
Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi»)

От редакции: Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Скоро выходят новая книга Невского «Фитнес в Голливуде», а супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Александр сыграл вместе с Дэвидом Кэррэдайном и Шерилин Фенн) уже вышел на экраны Европы и Японии. 

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