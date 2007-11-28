Иглесиас привез новую пассию?
№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
ПРИЕЗДА Курниковой явно не ждали ни организаторы концерта Энрике Иглесиаса в Москве, ни он сам. Девушка зарегистрировалась под чужим именем и почти сутки «дежурила» возле его номера.
Разговоры о том, что у Энрике помимо Анны есть другая женщина, в тусовке ходили давно. Анна их всячески опровергала, но, похоже, теперь решила в этом удостовериться.
До концерта в Москве Иглесиас летал «калымить» на корпоратив в Киев. Кстати, там артиста сопровождала миловидная блондинка. Говорят, прилетела она за ним и в Москву, но из гостиницы, когда Энрике сообщили о приезде Курниковой, девушка куда-то исчезла.
Узнала об этом Анна или нет, пока так и непонятно. Но то, что их отношения выглядели весьма натянутыми, заметил даже обслуживающий персонал.
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