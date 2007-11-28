Пугачева бросила Галкина

МАКСИМ Галкин попал в опалу. Пугачева недовольна легкомысленным отношением артиста к азартным играм.

Говорят, что на этой почве в их тандеме произошел разлад, и они практически не общаются. Чтобы проучить Галкина, Примадонна даже изменила своей традиции и не приехала на концерт его поддержать.