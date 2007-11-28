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Для чего воскресили Глюкоzу?

Певица сокращает гастрольную деятельность и отказывается выпускать сольный альбом

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Для чего воскресили Глюкоzу?
Записывать альбомы Глюкоzа считает неактуальным. Все равно пираты украдут, Фото В. НАСЕДКИНА

– НАТАЛЬЯ, давайте начнем с творчества. Планируете ли вы в ближайшее время выходить из декретного отпуска и под каким брендом намерены продолжать певческую карьеру?

– Уже вышла. Недавно снялась в клипе на песню «Бабочки». Готовится новая сольная концертная программа. Работать буду под брендом «Глюкоzа».

– А как же слухи о том, что в декабре компания «Монолит» представит публике новую девушку, которая станет лицом Глюкоzы?

– С недавнего времени бренд «Глюкоzа» принадлежит мне. Я имею полное право исполнять песни Максима Фадеева, но больше не являюсь артистом компании «Монолит». При этом Максим Фадеев будет и в дальнейшем заниматься моим продюсированием.

– На каких условиях удалось договориться о правах на бренд?

– На нормальных.

– Что изменилось в вашем рабочем тандеме с Фадеевым?

– Я стала более самостоятельной. Теперь я сама выбираю – куда и сколько раз в месяц ездить на гастроли. Когда я начала свой путь в шоу-бизнесе, мне было пятнадцать лет. Сегодня мне двадцать один год, я замужем, и у меня двое детей. Эти перемены не могли не отразиться на моем образе жизни, творчестве, имидже.

– Как изменится имидж Глюкоzы? Может, вы будете носить вечерние платья?

– У мультяшной Глюкоzы появится грудь. Какого размера –­ не знаю. Что же касается меня и вечерних нарядов… а почему бы и нет.

– Раз вы стали самостоятельной артисткой, то имеете право выбора. Будете ли его использовать в подборе музыкального материала? Намерены ли вы помимо песен Максима Фадеева петь песни других авторов?

– Да. Но я не вижу в этом смысла, так как я считаю, что Максим лучший.

– Песни Фадеева теперь будут вам доставаться за деньги?

– Нет. (Растерялась.) Не знаю.

– Запись новых песен будет проходить в студии компании «Монолит» или в каком-то другом месте?

– Песня «Бабочки» принад­лежит Максиму Фадееву, и ее запись происходила в студии «Монолит». Следующие песни будут записываться в нашей студии.

– Как вы прокомментируете информацию о том, что все ранее записанные песни за вас пела жена Максима Фадеева?

– Это неправда.

– Получается, что Александр Кушнир, рассказавший об этом в своей книге, попросту вас оклеветал? Вы не планируете подать в суд?

– Кушнир много лет работал на проект «Глюкоzа» как пиарщик. За все свои придирки получал деньги. И до сих пор продолжает их получать.

– То есть получается, что вас рекламируют, говоря о том, что вы непоющая певица. У вас нет ощущения, что от подобного ваша репутация как исполнительницы пострадала?

– В шоу-бизнесе есть как черный пиар, так и белый. Я не считаю, что моя репутация как исполнительницы пострадала. Собака лает – караван идет.

– Когда появится ваш новый альбом и где он будет издан?

– Кто в дальнейшем будет моей выпускающей компанией, я не знаю. А вообще я пока не планирую его издавать. Возможно, теперь буду выпускать только синглы. Сейчас в шоу-бизнесе пришел такой момент, когда диск – это неактуально, потому что кругом сплошное пират­ство. К тому же альбом – это грандиозная работа. Артист работает над ним около года, а слушатель его прослушивает за один день, и ему надоедает. Он хочет еще новых песен. Поэтому лучше придерживаться схемы – выпустил песню, через два месяца еще одну.

– Наталья, вы вышли замуж за весьма состоятельного и известного бизнесмена Александра Чистякова. Какие атрибуты «рублевской жены» у вас появились?

– Уточню – я не живу на Рублевке. До замужества я тоже хорошо зарабатывала, так что могла позволить себе многие атрибуты роскошной жизни. Купила машину, приличную квартиру на Ленинском проспекте…

– Кто воспитывает ваших детей?

– Помимо нас с мужем, дедушек и бабушек помогает няня.

– Чтобы контролировать обслуживающий персонал, и в част­ности нянек, сегодня многие устанавливают дома подсматривающие устройства…

– Я тоже сначала этим вопросом озадачилась. Но потом поняла, что этому человеку могу доверять, так что вопрос автоматически отпал.

– Наташа, а как у детей сложились отношения? Насколько известно, вы воспитываете не только вашу дочку Лидочку, но и Сашеньку – восьмилетнего сына вашего супруга…

– Поначалу мы переживали, как он будет реагировать на Лидочку. Но слава богу, все хорошо. Саша ее очень любит. По отношению к ней он очень заботливый и ласковый

– А как с Сашей складывались отношения у вас?

– У нас сразу сложились хо­рошие отношения. Наверное, помогла еще и моя популярность. Помню, я подарила ему майку с изображением Глюкоzы, и он пошел в детский сад. «Видели, – сказал он, гордо продемонстрировав меня на футболке. – У меня дома лежит». А вообще он очень смышленый мальчик. Читает энциклопедии, и я им очень горжусь.

– Еще об одном ребеночке не подумываете?

– Года через три-четыре сделаю еще один заход.

– А какая вы в быту? Умеете готовить?

– Очень люблю чистоту и порядок, меня так с детства приучили. Многое по дому могу сделать сама – и помыть, и прибраться, и что-то приготовить, но если честно, то не испытываю от всего этого большого удовольствия. Из еды могу пока приготовить какие-то простые блюда. Например, курицу пожарить, сварить гречневую и овсяную каши, напечь блинчиков. В общем, семья голодной не останется!

– На днях в кинопрокат вышел фильм «Руд и Сэм», в котором вы сыграли одну из главных ролей. К слухам о том, что эту роль вам купил муж, готовы?

– А как же без этого. Но на самом деле все было не так. Мне позвонили и пригласили на общих основаниях на кастинг. Я пришла. Понравилась. Но моей кандидатурой были недовольны продюсеры. Меня отстоял режиссер. Так что с меня ему причитался коньяк. Что из всего этого получилось, пока не знаю, так как картину еще не видела. Надеюсь, выйду из кинозала не закиданная помидорами.

– Не боитесь, что в скором времени все-таки появится ваш клон и вытеснит вас из бизнеса?

– Попытки есть уже сегодня. Но я в своей жизни ничего не боюсь!

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