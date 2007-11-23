Шоу «Ты – суперстар» самое скандальное на телевидении?
№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
УЧАСТНИЦА программы «Ты – суперстар» певица Валентина Легкоступова:
– Попала я в эту программу очень странно. Мне позвонил ее организатор Вадим Такменев и спросил, почему отказываюсь принимать участие в его шоу. Но до него мне никто и не предлагал в нем участвовать. То есть интриги сопровождали проект уже с самого начала. Если бы наши шоу-бизнесмены меньше занимались подковерными играми, то всем было бы только лучше.
Шоу сначала произвело на меня хорошее впечатление. Достаточно свежая идея, неплохое телевизионное воплощение. Но сейчас, по прошествии нескольких туров, могу сказать, что очень устала. И скорее всего, в ближайшее время покину проект. Мне не нравится, что его участники поют под фонограмму. Зачем? Это же «живой» проект! К тому же многие фонограммы сделаны некачественно. А мне воспитание не позволяет просто стоять и открывать рот, поэтому я все номера исполняла «вживую». Это требует много сил и нервов, поэтому я ухожу.
Не устраивает меня и жюри. Все понимают, что хорошо, конечно, в нем видеть людей уровня Иосифа Кобзона. Но с другой стороны – где взять столько уважаемых людей?
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