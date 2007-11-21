Курниковой объявили бойкот?
№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Скоро теннисистку можно будет увидеть в таком популярном проекте, как «Секс в большом городе».
Курниковой досталась роль богатой светской львицы с неустоявшимися моральными принципами. Правда, в киношной карьере у Ани не все гладко. Коллеги по сериалу отнеслись к нашей красавице весьма настороженно. Говорят, известные актрисы отказались от общения с ней. Причем сделали это в весьма неделикатной форме.
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