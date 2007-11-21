Хлебникова обует малые народы
№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Артистка приступила к созданию коллекции «Малые народы Севера».
«Одежда северных народов не только очень практичная, но и теплая, — объясняет Хлебникова. — А если совместить ее с современными модными тенденциями, получатся уникальные зимние вещи».
Певица уже разработала несколько вариантов пимов — сапог из шкуры оленя. В ближайшее время звезда планирует отправиться к эвенкийским мастерам, чтобы изучить их технику декора — меховую мозаику и вышивку бисером.
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