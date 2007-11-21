//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Батурин предупреждал Билана о наркотиках

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Батурин предупреждал Билана о наркотиках
Дима Билан и Яна Рудковская

 — ВИКТОР Николаевич, из-за чего все-таки произошел конфликт с Биланом?

 — Ну какой это конфликт? Это моя принципиальная позиция, и ее невозможно урегулировать. Кто такой Билан? Голодранец. Он что, мне отдаст затраченные на него деньги? Вместо того чтобы ехать в Англию записываться в студии, в которой работали «Битлз», они пошли по другому пути. Не поставив меня в известность, внаглую связались с Тимбаландом (Timbaland – известный R’n’B-продюсер и музыкант), записали альбом и сняли клип. Вложили мои деньги в развитие американской культуры. После этого я вызвал Билана, и мы с ним подписали документ, что я больше не имею к нему отношения. С октября он и Яна работают самостоятельно.

 — Правда, что вы всячески препятствуете им в работе?

 — Существует какой-то прообраз «черного альбома», на который потрачены мои деньги. Хороший он или плохой — мне все равно. Но мне неинтересно, чтобы его продавали в России. Поэтому при передаче прав на Билана я запретил ему это делать. Пусть продают в Америке.

 — Получается, что вы своей жене ломаете бизнес…

 — Вообще-то — это мои деньги. Если я что-то и ломаю, то прежде всего себе. Я же не за их счет что-то делаю. Поэтому мое условие такое — он не поет эти песни и не продает в России. Почему? А вы знаете, что «черная музыка», которую они хотят у нас пропагандировать, — музыка безысходности, рожденная на хлопковых плантациях рабовладельческого юга и в борделях Нового Орлеана. Эта музыка апатична – отсюда наркотики, однополый секс. Ее играют не в миноре и не в мажоре, а где-то посередине тональности. И это звучание приводит в полнейшую покорность или некий экстаз, которым заряжается толпа. По-этому эксплуатировать эту музыку на нашем рынке опасно. Беда Билана в том, что он малограмотный. А Яна, к сожалению, очень инерционна. Ее можно «зарядить», и она за чужую идею будет пробивать лбом стену. Понятно, что все эти штучки ей подсовывает Билан. И она начинает раскручивать это как новый стиль.

 — В последнее время ходят слухи, что Билан употребляет наркотики. Это правда?

 — Я несколько раз с ним серьезно разговаривал и предупреждал, что если хоть раз увижу за применением наркоты — у него будут неприятности. Он мне клялся, что этого нет. Лично я никогда не видел, чтобы он употреблял наркотики. Но подозрения были. Правда, тогда он сослался на то, что у него такие «замутненные» глаза от яркого света. Ну какой в клубах яркий свет? В общем, было непонятно. Хотя у меня нет повода его в этом подозревать – я не видел его в компаниях, которые употребляют серьезные наркотики. К тому же он периодически проходит медицинское обследование.

 А вообще, наркотики – это не причина, это следствие образа жизни, музыки. Одни люди верят в Бога, другие — в социализм.

 А когда в вере появляется пустота ее заменяют нетрадиционный секс, наркотики, алкоголизм.

 — Скажите, а нет ли в вашей теории и высказываниях политических амбиций. Кстати, каковы они у вас?

 — Никакие. Слово «политика» переводится как умение скрывать свои подлинные мысли. Оно было придумано для царей, которые должны были говорить одно, а делать другое. Такой политикой никогда не буду заниматься. Обдумав свою жизнь, я понял, что никогда не вступлю ни в одну из партий. Я пришел к выводу, что партийная система подразумевает наличие людей первого сорта – членов партии, и второго — не членов партии. А это уже Аристотель и идеология нацизма.

 — Не боитесь, что ваша категоричность и конфликт с Биланом разрушат семью? В тусовке судачат о вашем разводе с Яной.

 — Я заявление на развод не подавал.

 — А Яна?

 — Если и подала, то мне пока не сказала.

 — Может, таким слухом Яна решила привлечь внимание к своей персоне?

 — Вряд ли. Честно говоря, около года назад был период, когда я действительно хотел развестись с Яной. Для нее это был неудобный момент. В смысле, развод был не в ее пользу. Она больше бы потеряла, чем приобрела. Яна сделала нужные шаги, и все наладилось. После этого случая я решил, что не буду сам подавать на развод.

 Я понял, что не имею права решать за детей — плохая или хорошая у них мама. Но могу сказать, что у Яны очень приличные документы, позволяющие развестись, не спрашивая моего согласия.

 — Ваша супруга получит половину вашего бизнеса?

 — Нет. Но она будет гораздо богаче всех наших светских львиц.

 — У вас заключен брачный договор?

 — Да. Причем, когда я женился на ней, брачный договор мы не заключали. Мы это сделали потом по инициативе Яны.

 — Говорят, что ваш брак изначально строился на корысти. Яна хотела социального и материального статуса, а вы — скрыть свою нетрадиционную ориентацию?

 — Меня во многих грехах обвиняли, единственное, в чем никогда не упрекали, так это в пониженной рождаемости (смеется). А если серьезно, то до Яны я был женат. От первого брака у меня дочь и уже внуки. Что касается нетрадиционной ориентации, то хорошо, что эти слухи появились на шестом десятке. Обидно, если об этом говорят, когда тебе 20–30 лет (смеется). Хотя вся попсовая тусовка — «голубая» в прямом и переносном смысле. Когда появился Билан, я в этом убедился. Но никогда не переходил эту грань. Поэтому о подобной корысти не задумывался. Думаю, что Яна тоже.

 — В случае развода с кем останутся дети?

 — Не знаю. Традиционно дети всегда были со мной. У меня двое сыновей от Яны. Я хлебнул столько горя, прежде чем они появились.

 — Почему?

 — Яну тяжело было склонить на второго сына. Она говорила: «Я молодая, у меня грудь отвиснет». Поэтому приходилось самому кормить их, как оленят, – с рожка. Они меня сегодня в шутку «мамой» называют. Я к ним так прирос, что забросил свою карьеру. Но не жалею об этом.

 — А как же шоу-бизнес? Неужели продюсирование вас больше не привлекает?

 — Я им никогда и не занимался. Более того, продюсировать я никого не могу, так как у меня нет соответствующего образования. Помочь – пожалуйста. Вот недавно вернулись из Венеции. Снимали там фильм «Казанова». Это интеллектуальный фильм, в котором Эдвард Радзинский в своей манере – театра одного актера — рассказывает его историю. Может, в будущем возьмусь за постановку художественного фильма. Хотел бы рассказать историю про княжну Тараканову.

 — Говорят, вы планировали выкупить у Киркорова Стоцкую?

 — Так у нас вроде крепостное право отменили?.. Если бы такая возможность была, может, и купил бы. Она бы работала у меня дома как крепостная актриса Жемчугова. (Смеется.) Ну а если серьезно, то со Стоцкой я лично незнаком. Хотя и оплачивал несколько раз ее концерты для корпоративов.

 Они с Колей Расторгуевым у меня в колхоз съездили. После уборки урожая прямо на поле выступали. А что касается денег, которые я дал Киркорову, так это отношения к Стоцкой не имеет. У него было сложное положение, и я ему просто помог. Постарался сделать так, чтобы это было этично и полезно. Если он будет покупать квартиру, я ему и в этом помогу. Во-первых, этот человек отдаст. Во-вторых, ему приятно помогать. Он заслуживает уважения и поддержки.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Новости партнеров

//Политика

Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Путин в Дагестане выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

Президент РФ Владимир Путин выполнил обещание, которое дал двадцать лет назад. Глава государства выпил стопку водки, которую отставил во время визита в Дагестан в августе 1999 года.

//В мире

Экс-президента Крымской автономии после инсульта из Турции хотят отправить в Россию

Экс-президента Крымской автономии после инсульта из Турции хотят отправить в Россию

Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который находится в Турции после инсульта, планируют выписать из больницы, несмотря на то, что его состояние ухудшилось. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».

//Новости СМИ2

//Культура

У самого популярного жителя Чехии певца Карела Готта диагностирована острая лейкемия

У самого популярного жителя Чехии певца Карела Готта диагностирована острая лейкемия

Теперь ясно, почему в июле чешский певец Карел Готт отменил юбилейные концерты. Готт, «чешский соловей», сообщил, что врачи поставили ему диагноз острая лейкемия. Артист начинает курс лечения в Праге.

//Шоу-бизнес

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи. Поклонников умилили одинаковые образы певицы и 2-летней Таисии.

//Интервью

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Может ли быть дружба между политиками? Сложно ли представлять свою страну на международной арене? Об этом специальному корреспонденту «Аргументов недели» рассказал латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Шоу-бизнес

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Режиссёр фильма о певице Юлии Началовой Виктор Загорский заявил, что бюджет картины увеличен с 60 до 100 миллионов рублей, поскольку инвесторы готовы вложить в картину такие деньги.

//Спорт

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

В четверг, 12 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что у нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари украли коллекцию дорогих часов на сумму около 23 миллионов рублей.

//Общество

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, к какому сроку будет полностью восстановлена разрушенная паводком инфраструктура в Иркутской области.

//Новости партнеров

//В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков рассказал, при каком условии Россия может «ликвидировать» Польшу. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//Общество

Зачем пенсионерам Интернет?

Зачем пенсионерам Интернет?

Специалисты решили выяснить, как используют Интернет люди старшего поколения. Оказывается, что пенсионеры проводят время в Сети ничуть не менее продуктивно, чем их внуки.

//Общество

У питерского «Яблока» украли победу?

У питерского «Яблока» украли победу?

Сегодня ночью в Василеостровском районе комиссия муниципального образования Остров Декабристов наконец подвела итоги выборов. Из-за «типографской ошибки» бюллетени пришлось пересчитывать вручную.

//Происшествия

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.

//Политика

Под чью дудку дудит Дудь?

Под чью дудку дудит Дудь?

Известный российский журналист и Youtube-блогер Юрий Дудь, работы которого набирают в последнее время колоссальную популярность, может стать вторым ярким лицом оппозиции.

//Общество

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что по аналогии с прошлыми каменным, бронзовым и железным веками нынешнюю эпоху можно смело назвать пластиковым веком.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
4

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
5

Истерика вокруг российского газа.

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры