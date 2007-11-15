//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

В Цирке на Цветном раздадут бриллианты

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

В Цирке на Цветном раздадут бриллианты

 5 ДЕКАБРЯ в Мос­ков­ском цирке Ни­кулина на Цвет­ном бульваре пройдет уникальное «Брил­лиантовое шоу». Впервые в Москве его представит якутский цирк Респуб­лики Саха.

 Спектакль по сюжетам народного эпоса, северных обрядов, легенд и сказок будет сильно отличаться от всех программ, которые зрители до этого видели в московских цирках. Якутские акробаты покажут класс лучшей в мире китайской цирковой школы.

 Но главный сюрприз ожидает зрителей в конце шоу. Сначала топ-модели, якутские красавицы – победительницы международного конкурса в Голливуде, представят на манеже ювелирные украшения с бриллиантами, а затем представители цирка разыграют самые настоящие алмазы!

 Не исключено, что, придя в цирк с билетом всего за 200 руб., можно будет уйти с бриллиантом ценой не менее 50 тысяч. Параллельно в фойе будет проходить выставка-продажа якутских ювелирных изделий. После этого самый северный цирк России отправится на гастроли по нашей стране.

Словарик цирковых терминов

 Антре – самостоятельный выход клоунов, состоящий из небольшой сценки или пантомимы.

 Форганг – занавес, отделяющий манеж от внутренних технических помещений цирка.

 Шпрехшталмейстер – ведущий представления. Он объявляет выход артистов, а также нередко участвует в клоунских репризах.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл не оставляет надежды покинуть дождливый Лондон и вернуться обратно в солнечную Калифорнию. При этом герцогиня Сассекская не собирается оставлять семью. Вместе с ней к переезду готовятся принц Гарри и маленький наследник пары Арчи.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка не узнала изменившуюся Заворотнюк

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своей последней встрече со звездой. По словам женщины, за последнее время артистка изменилась практически до неузнаваемости.

//В мире

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Трамп потребовал "отменить" инфляцию

Президент США Дональд Трамп назвал «болванами» руководство Федеральной резервной системы и потребовал «отменить» инфляцию в стране. По мнению Трампа, «США всегда должны платить по самой низкой ставке».

//Новости СМИ2

//В мире

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема

В Израиле премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что может стать главной опасностью для будущего Российской Федерации. По его мнению, у России и Израиля одна беда.

//Происшествия

На третьеклассников из Вологды на уроке напали крысы

На третьеклассников из Вологды на уроке напали крысы

В Вологде учеников начальной школы прямо во время урока покусали крысы. Об этом рассказали родители пострадавших детей. В школе, однако, уверяют, что ничего страшного не случилось, а на ребят набросились не крысы, а мыши.

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Новости партнеров

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Кто удумал показать в Большом голую ж… Нуреева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры