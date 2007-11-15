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Внимание… Обезьяна!

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Внимание… Обезьяна!
«Обезьяний папа» – Азиз Аскарян

 Их жесты, повадки и реакции схожи с нашими. Поэтому кажется, что обезьяна – одно из самых простых животных для дрессуры. К тому же у них природная способность к подражанию. Казалось бы, покажи обезьяне любой трюк, и она выполнит его легко и просто! Так ли это на самом деле, мы узнали у известного дрессировщика – участника новой программы цирка Никулина на Цветном бульваре Азиза АСКАРЯНА.

 НИЧТО человеческое им не чуждо. Например, упрямство. Допустим, дрессировщик показывает, что надо взять мячик, перенести его на два метра в сторону и положить на стул. А обезьяна не двигается с места. При этом все понимает. Просто делать не хочет. Почему? Вот это надо понять. Может быть, не нравится цвет мячика или его фактура. А может быть, дрессировщик несимпатичен. Ей также может не нравиться свет, запах в зале или неизвестный дядя, сидящий в десятом ряду. Поэтому, чтобы работать с обезь­янами, нужно развить в себе способность разгадывать ребусы. Разгадаешь характер обезьяны – будет тебе прекрасный артист или артистка, нет – носи сам свои мячики.

 Конечно, бывает, что обезьяна не способна к работе на манеже. Может, и хотела бы выступать, но что-то в голове у нее не стыкуется. Такую бесталанную артистку оставляют на простые трюки.

 Самое первое в дрессуре обезьян – наблюдение. Что ей больше нравится делать? Любит крутиться на спине – пусть танцует брейк-данс. Часто корчит рожицы – ее призвание – пародии. Например, на Верку Сердючку. Именно так родился элемент трюка в номере Народного артиста России Азиза Аскаряна.

 – Я как-то заметил, что мой Ан­тоша очень внимательно смотрит телевизор, когда там выступает Верка Сердючка, – говорит Азиз. – Потом повторяет движения. Получалось очень похоже. Тогда я заказал Антошке костюм «а-ля Сердючка», и теперь он выступает в этом образе.

 Аскарян показывает уникальное шоу. Его обезьяны исполняют танцы народов мира. Особое впечатление на зрителей производит канкан. Здоровенная шимпанзе с не­проницаемой миной, подхватив юбку, начинает бросать батманы – зрелище уморительное!

 В цирке выступают обезьяны самых разных пород, но к человекообразным относятся только шимпанзе, орангутаны и гиббоны. Они лучше ходят на задних ногах, у них нет хвоста, и характер более «человеческий». Сейчас у Азиза 8 обезь­ян: 5 шимпанзе и 3 орангутана. Шимпанзе темпераментные, эмоциональные, чуть что – громко кричат. Орангутаны – полная им противоположность. Спокойные, медлительные, созерцательные. Разве что гримасничают более выразительно. На людей эти обезьяны похожи почти во всем. Они едят то же, что и мы, болеют теми же болезнями, любят, ревнуют (когда Азиз заходит в обезьянник, должен поздороваться с каждой персонально, иначе не избежать обиды), дерутся, уважают силу, но ценят и хорошее отношение.

Микки – «маленький человечек»

  НЕСКОЛЬКО лет у Аскаряна работал шимпанзе по имени Микки. Однажды он стал автором необычной фотовыставки. Микки дали фотоаппарат, и по команде дрессировщика он сам наводил ракурс и делал снимки видов Москвы. Получились красивые фотографии.

 Другая история произошла с нашим бывшим президентом Б. Ельциным. Для праздничного шествия на День города пригласили Азиза с Микки. В середине Тверской их заметил Ельцин: «Дайте же потискать живую обезьяну!» Микки немедленно полез обниматься. Тут же обнаружил толстый слой грима на лице президента. Стер немного, понюхал, поморщился и вытер руку о пиджак Бориса Николаевича. Юрий Никулин на следующий день сказал: «Ну, ты и натворил! Микки президента разоблачил! Что теперь будет?!» Микки был на редкость обаятельным и коммуникабельным. С удовольствием общался с людьми, охотно фотографировался. Особенно любил женщин. Сам брал за руку, целовал и усаживал рядом с собой.

 Он был немного странным – мало общался со своими сородичами, больше тянулся к людям. Его так и называли – «маленький человечек». К сожалению, он рано умер от инфаркта, прожив всего 10 лет (20 по человеческим меркам). В книге, которую сейчас готовит Азиз Аскарян, ему наверняка будет посвящена отдельная глава.

 Дрессировщик должен стать для обезьян вожаком с непререкаемым авторитетом. Азиз и голос на них повышает, и наказывает иногда. Для обезьян это в порядке вещей. Сами-то они друг друга не жалеют. Но интересно, как срабатывает инстинкт стаи, когда речь идет о реальной опасности для кого-то из сородичей. Если одна обезьяна слишком сильно «воспитывает» другую, вся стая мгновенно бросается пострадавшей на помощь. Нельзя же допустить, чтобы член семьи погиб. Кстати, обезьяны в отличие от людей очень преданы друг другу.

Кстати

  УДАР обезьяны не слабее, чем у мастера восточных боевых искусств. Во всяком случае, дрессировщики считают, что взрослый шимпанзе запросто справится с четырьмя здоровыми мужчинами. Несколько лет назад силу обезьяньего удара испытал на себе артист Леонид Ярмольник. В цирке праздновали 20-летие фильма «Тот самый Мюнхгаузен». По сценарию, Ярмольник должен был выступать в номере с обезьянами, пародируя одну из них. На репетициях все шло нормально. А на представлении артист слишком сильно вошел в образ. Обезьяньему вожаку Мартину это не понравилось. Проходя мимо Ярмольника, он улучил момент и со всей силы врезал ему прямо в глаз. Тут же образовался огромный синяк. Надо отдать должное профессионализму артиста – он до конца исполнил свою роль. А Мартин – настоящий бандит. Достаточно сказать, что попал он к Азизу из милиции, куда угодил за хулиганство – кидался пустыми стеклянными бутылками из окна посольства. О себе он высокого мнения, заглядывается на зрительниц, предпочтение отдает блондинкам.

 – Однажды мне предложили взять обезьянку из одной голландской фирмы, – рассказывает Азиз. – Но оказалось, что обезьянок там три. И ветеринар совершенно серьезно сказал руководству фирмы: «Если вы сегодня одну обезьяну отдадите, той же ночью две другие умрут. От тоски». Тогда быстро все уладили. И я, к своей радости, забрал всех троих: Лелю, Джулию и Бима.

 – Если не ошибаюсь, именно с Лелей и Джулей произошла скандальная история в Костроме?

 – Да, было... В цирк приехал журналист. Хотел сделать материал обо мне, тогда еще начинающем дрессировщике. Я его отвел в обезьянник. Вдруг меня срочно вызывают к руководст­ву. Я предупредил журналиста, чтобы близко к клеткам не подходил, и ушел. Возвращаюсь и вижу такую картину: журналист в полуобморочном состоянии стоит около клетки. За обе руки его крепко держит Джуля. А Леля в это время сняла с него штаны и внимательно изучает то, что они прикрывали… Я, конечно, его освободил. Зашел в клетку и наказал обезьян. Джуля поняла, что наказывают ее из-за этого человека. Тут же, извините, накакала в руку и бросила в журналиста…

 – Ужас!

 – Да, а что делать? Я преду­преждал – не подходи к обезьянам!

Мечта Азиза

  – УЖЕ много лет мечтаю создать свой обезьяний театр, – говорит Аскарян. – Чтобы туда приходили дети, которые могли бы не только посмотреть спектакль, но и пообщаться с обезьянками, узнать о них побольше интересного. Может быть, в следующем году моя мечта осуществится.

Конкурс

Дорогие читатели!
Мы ждем от вас правильные ответы на вопросы:


1. Правда ли, что обезьяна жить не может без бананов? Если нет, то почему?

2. Какая обезьяна хорошо переносит холод?

Победителям достанутся 2 билета в Цирк Никулина на Цветном бульваре
и 2 уникальные книжки про обезьян А. Аскаряна.

Ваши вопросы и отзывы присылайте на электронный адрес: circus07@rambler.ru.

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