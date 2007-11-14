Алсу – беременна?

ПОХОЖЕ, слухи о беременности и новом временном приостановлении творческой деятельности певицы Алсу все-таки правдоподобны. В противном случае зачем желающей триумфального возвращения и бурной трудовой деятельности артистке разгонять профессиональную команду?

Напомним, что во время первой беременности Алсу лишилась своего продюсера Вадима Байкова. Теперь от певицы сбежал и стоявший у «истоков» ее первой славы концертный директор Александр Солдаткин. Ходят слухи, что «бегут» от Алсу не только из-за «руководства» в творческих вопросах ее супруга Яна Абрамова, но и из-за денег. Возможно, находясь в декретном отпуске, артистка попросту решила сэкономить на заработной плате своим сотрудникам.