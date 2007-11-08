Сандра выдала халтуру
№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
И ВСЕ-ТАКИ хлебосольна наша столица для заезжих западных гастролеров. Где еще можно срубить таких приличных денег за пение под фанеру и отсутствие какой-либо режиссерской работы на сцене.
Недавно своим концертом Москву порадовала легенда 80-х певица Сандра. Правда, ее явление народу в Государственном Кремлевском дворце привело многих зрителей в недоумение. Уж очень напоминало это концертное действо низкопробную халтуру.
Работала звезда на сцене в сопровождении только двух танцоров. Когда зазвучала первая песня, «Maria Magdalena», стало ясно – певица поет под фонограмму. Причем не первой свежести. На записи, которой, скорее всего, не менее 20 лет, отчетливо была слышна вокальная партия автора хита Хуберта Кеммлера.
Вот и получается, в стране, борющейся за «безфанерное будущее», закон распространяется не на всех. Заморские гастролеры и их промоутеры могут по-прежнему выдавать на нашей главной концертной площадке такие «праздники эконом-класса».
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