Салтыкова готовится к свадьбе…
№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
ПЕВИЦА Ирина Салтыкова погрязла в свадебных делах. Во-первых, звезда стала ведущей нового свадебного ток-шоу, в котором она будет весьма жестко проверять отношения будущих супругов.
Во-вторых, певица и сама собралась под венец. Для этого Ирина уже прикупила в Европе свадебное платье от модного дома Версаче. Белоснежный шедевр из шелка и шифона обошелся новоиспеченной невесте в 12 тыс. долларов. Имя жениха певица скрывает. Говорят, она отдала свое сердце очень респектабельному европейскому бизнесмену.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес