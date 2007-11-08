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Кутюр от купюр

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]

Кутюр от купюр
Юдашкин в творческом кризисе? Фото Б. КРЕМЕРА

 Шоу-бизнес во многом зависит от модной индустрии. Особенно сегодня, когда артисты предпочитают «брать» народ не своим творчеством, а внешностью и грамотной «упаковкой». Поэтому удачно придуманная «фишка» в одежде разжигает войны не только между модельерами, но и артистами…

Блатные «проходимцы»

 О ТОМ, что фешн-среда приняла новые правила бизнес-игры, говорит многое. Сегодня подиум стал местом экшена и эпатажа. А успешность сего мероприятия расценивают прежде всего наличием «випов» среди зрителей.

 Недавно на «Российской неделе моды» помимо профессиональных моделей и сутулых артистов задефилировали и порнозвезды. Осмелилось на подобную «режиссуру» трио модельеров FRESH ART. Они специально выписали из-за океана шкафообразного секс-символа. Правда, он больше показывал не модную одежду (был облачен лишь в набедренную повязку, которую в итоге сорвал с себя), а свое мужское достоин­ство.
«Все, что мы делаем, не имеет отношения к моде, – заявил нам один из дизайнеров FRESH ART Александр Сирадекиан. – И нам на моду наплевать. Мы надеемся, что делаем искусство». Конечно, об их показе как об искусстве как таковом можно поспорить. Но то, что это искусная самореклама, сделанная по всем правилам шоу-бизнеса, сомнений не остается.

 Говоря о новых звездах, которые замаячили в этом году на модном горизонте, нельзя не заметить четырнадцатилетнюю Киру Пластинину. Она с помощью профессионального менеджмента и солидного родительского бюджета прошлась не только по обложкам модных журналов, но и втиснулась со своей «стилистикой» на «Фабрику звезд». Думаю, не стоит объяснять, что экспертами в подобные проекты «люди с улицы» не приходят. Кстати, недавно «посмотреть» на показ молодого модельера прилетала «тяжелая артиллерия» – Пэрис Хилтон. Ее присутствие «отправило в нокаут» российских кутюрье вместе с их респектабельной группой поддерж­ки – Киркоровым, Кобзоном, Буре, Тарзаном.

Армия шпионажа

 ПОМИМО гламурного блеска у модного бизнеса есть и изнан­ка. Кроме вполне безобидных приемов типа «черного пиара» и звездной группы поддержки есть и противозаконные. В модной индустрии процветает промышленный шпионаж. В России он поначалу не прижился. «Заказчики» были не готовы хорошо оплачивать этот труд. Сегодня подобная «разведка» стоит тысячи долларов. Причем воруют все – от режиссуры шоу до самих костюмов. Не так давно во время показа модельера Руты (у нее отоваривается сегодня весь бомонд – от Ирины Безруковой до Анны Курниковой) перед демонстрацией коллекции украли вечерние платья. «От интриг никто не застрахован, – разводит руками Рута. – В начале карьеры был случай, когда мне специально испортили одежду сигаретными окурками. Теперь стараюсь быть более бдительной, но и это не всегда срабатывает».

 У модельера Алисы Толкачевой шпионы внедрялись в ее менеджмент. «Сегодня пытаются украсть не только идеи, но и базу клиентов, – признается Толкачева. –
Я с этим уже сталкивалась. А вообще, в нашей профессии не всегда работаешь с приятными вещами. Бывает, что и бандиты угрожают».

Юдашкин скопировал для Королевой наряд Варум?

 ГРЕШАТ шпионажем не только модельеры среднего пошиба. Говорят, что периодически «засылают казачков» и признанные мэтры. Видимо, у гениев тоже бывают творческие кризисы. Мериться с ними силами и отстаивать свои авторские права «молодняк» не решается. Не так давно вышел курьез у Валентина Юдаш­кина с Рутой. Дизайнер обнаружила явное сходство некоторых элементов из своей предыдущей коллекции в его творениях. Костюм, который у нее позднее приобрела певица Электра, через полгода «выгуляла» (под брендом «Юдаш­кин») Ксения Собчак. «К сожалению, запатентовать всю коллекцию и элементы нереально, – объясняет Рута, – поэтому биться за свою правоту нет смысла».

 Возможно, в этом модельер лукавит. И она попросту не хочет попадать в опалу, как в свое время произошло с Алисой Толкачевой. Некоторое время назад Толкачева устроила Юдашкину «разбор полетов» за то, что он якобы без зазрения совести копирует ее модели.

 Скандал разгорелся из-за брюк дизайна Толкачевой: серых, узеньких, плотных спереди и совершенно прозрачных сзади. Впервые эту модель Алиса представила на Неделе высокой моды в Москве. После чего этот эксклюзивный комплект приобрела певица Анжелика Варум. Удивление Толкачевой и Варум, когда они увидели на обложке одного из модных журналов Королеву не было предела. Подпись к фотографии утверждала, что Наталья оказалась первой, кто рискнул надеть новое сверхоткровенное изо­бретение Валентина Юдашкина.

 Алиса с помощью прессы и модных критиков попыталась отстоять свои права. Но военные действия лишь по­способствовали тому, что на следующей Неделе высокой моды в Москве ей попросту отказали в участии. Ходили слухи, что активнее всех ратовал за ее «изгнание» Валентин Юдашкин.

 Из-за этого наряда разругались вдрызг не только модельеры. Говорят, певица Наташа Королева долгое время враждовала с Анжеликой Варум. Сегодня звезды тоже не особо жалуют друг друга. Что же касается модельеров, то войне Толкачева предпочла «худую дружбу». На одной из вечеринок Алиса подошла к Юдашкину и извинилась за скандал. «Я просто поняла, что в моде все жестко, как и в бизнесе, – говорит Толкачева. – Подобная вражда – напрасная трата нервов и времени. Это не тебя обманули, а ты обманулся. Так что если не хочешь эксцессов – нужно всегда подстраховываться».

Чужие лавры

 ПОКА модельеры осваивают шоу-бизнес – поют песни, ведут ток-шоу и попросту «торгуют» лицом, артисты готовятся штурмовать подиум. Собственными коллекциями уже обзавелись рэпер Серега, Шура, Ева Польна, Игорь Саруханов.

 Готовится к выпуску модных аксессуаров и разрабатывает дизайн мобильных телефонов Витас. По окончании своей спортивной карьеры собирается стать модельером Мария Шарапова. Мечтает о собственной линии одежды Евгений Плющенко.

 Не дают покоя модные лавры Роме Зверю и Тимати. Последний даже пообещал друзьям показать коллекцию на следующей Неделе высокой моды в Москве.
Ну что ж, поживем – посмотрим. Лишь бы их дизайнерское творение не получилось таким любимым в шоу-бизнесе «фанерным» ширпотребом.

 

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