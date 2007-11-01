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Карьерные войны шоу-бизнеса

Чтобы выжить в известной группе, артисты плетут интриги и отстаивают свои права кулаками

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Карьерные войны шоу-бизнеса
Анна Семенович

 Сделать хорошую карьеру в шоу-группе сложно. Пьедестал «центрального солиста» – зыбок и ненадежен. К тому же на пятки наступают «сослуживцы» и более «свежие» (со скамейки запасных) «соискатели». Вот и приходится бороться за свое звездное «рабочее место» и блестящее карьерное будущее не только интригами, но и более жесткими методами.

Дружба поневоле

 ИНФОРМАЦИЯ о конкуренции внутри популярных коллективов считается мифом. На публике артисты играют в «нежную и преданную дружбу». При этом в их совместных гримерках не раз можно было услышать отборную ругань и обнаружить битые зеркала. Недавно в ряде популярных групп произошли громкие отставки. По словам друзей «отставников», артисты ушли отнюдь не из-за сольной карьеры, а потому что их из коллектива выжили сослуживцы.

 Как сообщают наши информационные источники, на «военном положении» сегодня находятся многие популярные группы. Их менеджмент не берется урегулировать внутренние конфликты, так как считает, что конкуренция держит артистов в тонусе и является неплохим лекарством против звезд­ной болезни. К тому же в группе остаются сильнейшие, а отсеивается лишь «отработанный материал».

 «Я видела коллективы, в которых девочки месяцами не разговаривают друг с другом, – секретничает одна из бывших участниц группы «Блестящие». – Чаще всего это происходит в проектах, которые собирают из «фабрик» и различных конкурс­ных программ. – Поскольку у участников были амбиции на сольное творчество, попадая в группу, каждый хочет выделиться – показать свое я. Поэтому начинаются разборки – кто больше всех строчек спел, у кого лучший костюм».

 Но это еще не самое страшное. Нередко из-за конкуренции артисты попадают с серьезными нервными расстройствами к психиатру или на стол пластического хирурга. «Соратники» помогают приобрести ряд комплексов по поводу «нетоварного» внешнего вида. Чаще всего вдалбливается комплекс по поводу якобы лишнего веса и некрасивой груди. Рано или поздно «гадкий утенок» начнет замечать в себе эти мнимые недостатки и будет комплексовать появляться в откровенных нарядах на публике и в журналах. Тем самым он может лишиться если не самого рабочего места, так вакансии солиста.

Ковальчук выжила Семенович?

 БЫВАЮТ случаи, когда свои права в группах отстаивают более жесткими интригами и кулаками. «У нас в группе «Тутси» была настоящая война, – признается бывшая участница коллектива, а ныне сольная исполнительница Сабрина. – В основном все стычки всегда происходят из-за Насти Крайновой. Она постоянно считает, кто сколько споет строчек, и разводит интриги. Один раз она наговорила заказчику про остальных участниц группы порочащую информацию, и каждую из нас оштрафовали на тысячу долларов. Драки у нас тоже случались. А вообще подобное наверняка есть в каждом жен­ском коллективе. Честно говоря, у меня от такого напряжения даже были нервный срыв и сильная депрессия. Поэтому свой уход из коллектива и сольную карьеру я считаю самым верным решением».

 Более взрослые коллеги по цеху отвоевывают центральные места в группе поизящней. К примеру, могут подкинуть на «соратниц» «компромат» прессе или их любимым мужчинам. Говорят, на подобной почве было немало конфликтов в «Блестящих». Место под солнцем долгое время не могли поделить роковая красотка Анна Семенович и Юля Ковальчук. Ходят слухи, что именно Юля поспособствовала тому, что Семенович стала экс-«Блестящей».

Страшная тайна солистов «Дюны»

 НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ частушечный попс, вполне благопристойно обыгрывающий бытовые темы, – с такой музыкальной концепцией в перестроечную эпоху появилась группа «Дюна». Ее лидеры Виктор Рыбин и Сергей Катин долгое время проработали в весьма успешном тандеме. Однако на пике успеха основному автору их хитов Сергею Катину приш­лось покинуть проект. «Дю­нов­цы» объяснили это тем, что Катин поехал завоевать Францию своим музыкальным талантом. Интересная деталь – знакомые Катина утверждают, что Сергей уезжал за границу лишь в свадебное путешествие. Через некоторое время Рыбин выпустил собственное творение и начал позиционировать себя как единственного «фронтмена» группы. Когда же Катин вернулся в родные края, ему предложили поработать на группу только в каче­стве автора песен.

 Сегодня Сергей Катин пишет песни другим артистам, занимается бизнесом и предпочитает вспоминать о бывших «сослуживцах» лишь с иронией. Свой уход из «Дюны» он по-прежнему не комментирует. Правда, нам в приватной беседе Сергей все же приоткрыл тайну своего исчезновения. «Говорить правду о своем уходе и конфликтах в группе я считаю некорректным, – объясняет свою позицию Катин. – А рассказывать придуманную Витьком версию моего исчезновения из группы мне абсолютно не хочется. Я мужик, а не базарная баба. Так что сор из избы выносить не хочу. Лучше буду наблюдать за мифотворчеством со стороны».

 …Пожалуй, рано или поздно с конкуренцией внутри группы сталкиваются все артисты. Причина банальна – фаворитом медиа и любимцем публики хочет стать каждый. Поэтому и распадаются такие удачные дуэты, как «Смэш». Не всегда могут найти общий язык и «Тату». Видимо, поэтому в тайне друг от друга у них пишутся сольные альбомы. В «ВИА Гре» тоже не все гладко. Ходят слухи, что, будучи троицей, девушки периодически «дружили» друг против друга. Недавно соперничество чуть не разбило группу «Иванушки». Кирилл Андреев даже записал около шести песен для сольного альбома. А на его место коллеги стали «сватать» солиста группы «Корни» Павла Артемьева.

 В общем, в шоу-группе, как и в большой семье, – зубами не щелкают! 

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