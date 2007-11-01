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ЗА ХИТАМИ ШЛА НАСТОЯЩАЯ ОХОТА

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ЗА ХИТАМИ ШЛА НАСТОЯЩАЯ ОХОТА
Игорь Гранов и гений джаза Луи Армстронг

 Мы продолжаем вспоминать историю страны не как летопись великих строек, полетов в космос и освоения целины. О том, как развивалась в СССР популярная музыка, говорят ведущие этой полосы Вячеслав Малежик, Юрий Валов, а также основатель и руководитель легендарного ВИА «Голубые гитары» Игорь Гранов. Вместе с ними – и главный редактор «АН» Андрей Угланов.

Мы – из джаза!

 В.М.: В 70-е годы существовали три носителя музыкальных записей: виниловая пластинка, магнитофонная запись и самиздат в кассетном виде. Тогда самодеятельный рок-н-ролл возник буквально во дворах. Этой музыкой заинтересовались и профессионалы. В Питере появились «Поющие гитары»…

 И.Г.: Эстрадная музыка в СССР существовала давно, со времен войны.

 А.У.: Мы сейчас говорим про людей, пришедших в музыку со двора, у которых не было музыкального образования…

 И.Г.: Возьмите известный ансамбль «Мелодия» Гараняна. Он и записывал инструментальные фонограммы для многих исполнителей, для кинофильмов и самостоятельно выступал. Это были высококлассные аранжировщики, но практически все – без образования! Джазовые музыканты, которые вышли из институтской самодеятельности. До определенного времени, до появления «Битлз», все увлекались джазом. Да, был определенный контроль за репертуаром со стороны власти, была, как известно, идеология. Но музыка все равно развивалась! И пожалуй, единственным местом музыкальной свободы были институтские вечера.

 А.У.: Первыми исполнителями, которых я увидел на экранах появившихся телевизоров, были Эдита Пьеха, Лариса Мондрус, Эдуард Хиль и Иосиф Кобзон.

 И.Г.: Нет, раньше появилась эстрадная певица Нина Дорда. Помните «Ландыши», «Мой Вася»?

 А.У.: Но эти песни пели и другие исполнители! Тогда ведь авторского права в его сегодняшнем виде не было.

 И.Г.: Почему? Было. Просто автору было выгодно, чтобы песня тиражировалась как можно шире, чтобы получать побольше «авторских». Поэтому песни расходились и по исполнителям, и по ресторанам...

 Ю.В.: А там заполнялись специальные рапортички, куда вписывали, какие песни исполняли, и авторам набегали приличные деньги!

 В.М.: Все охотились за популярными песнями, за хитами. Был у нас такой исполнитель – Владимир Нечаев. Едва появлялась хорошая песня, он, имея выходы на радио, тут же ее записывал в собственном исполнении. И люди часто думали, что это его творчество.

Армстронг в чепчике

 И.Г.: ЗА ВСЕМ, что звучало на радио, выходило на пластинках, осуществлял контроль Союз композиторов. Он был заинтересован не только в идеологической чистоте продукта, но и в популяризации, прежде всего, своих членов. Молодежь выпускали редко, тянули одеяло на себя. Но все-таки пробились Тамара Миансарова, с которой я работал, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон. Позже их стали выпускать за границу, на фестивали в Хельсинки, в Сопот.

 В.М.: Хочу сказать по поводу джаза. В конце 60-х появились фильмы и с Ивом Монтаном, и американское кино. Мы могли сравнивать их музыку с тем, что делали наши композиторы, пытавшиеся вставлять в свои произведения джазовые элементы. Это воспринималось неестественно. У народа эти песни не прививались. Важно понять, что есть преемственность. Ведь рок-н-ролл на Западе вышел из негритянской музыки, из кантри, оркестра Гленна Миллера. И наши рок-н-ролльщики зря отрицают опыт советской эстрады. Сегодня старые песни звучат на радио не менее органично, чем раньше. И отбрасывать их, по-моему, неправильно.

 Ю.В.: Мне кажется, что у нас в стране все-таки было две линии развития музыки. Одна – эстрадная, другая – дворово-авторская песня, Булат Окуджава и Высоцкий, например. И наш рок многое и из этой музыки впитал.

 А.У.: Так как же все-таки появились «Голубые гитары»?

 И.Г.: Перед этим я работал с Тамарой Миансаровой. Вместе с Эмилем Радовым мы проводили творческие вечера. С нами выступал квартет «Аккорд» со своими хитами – «Песней о пингвинах», «ХХ век». Выступала хорошая певица Вероника Круглова, первая жена Кобзона.

 Как-то во время гастролей в Мексике произошла знаменательная для меня встреча с Луи Армстронгом. Он работал в варьете, мы – во Дворце спорта. Выдался свободный вечер, и мы пошли посмотреть на Луи и послушать его музыку. После выступления я задал ему вопрос: зачем так много шоу, театрализации в музыкальном концерте, чепчик на голове и – явно облегченная музыка? Армстронг ответил: «И джазовая, и классическая музыка требуют для восприятия серьезной подготовки. Далеко не все в этом разбираются. А к нам на концерты приходят люди, которым нужна доступная музыка, – что мы и делаем!»

 В.М.: Как говорят некоторые наши рок-н-ролльщики тем, кто играет другую музыку: ты продал рок-н-ролл.

 И.Г.: Совершенно верно! У нас сегодня многие, кто играет рок-н-ролл, считают любую другую музыку полным дерьмом. Но настоящий музыкант так никогда не скажет! Человек широкого творческого диапазона может позволить себе делать любую музыку. И делать ее профессионально! Этим творческая личность и отличается от узконаправленного музыканта.

 Ю.В.: Потому что узконаправленный музыкант – это ремесленник. Если песня выходит за рамки его представлений и исполнительских возможностей – он просто ее не «потянет».

Рецепт настоящего успеха

 И.Г.: МЫСЛЬ о том, что пора делать что-то свое, родилась у меня на гаст­ролях в Латинской Америке в 1968 году. Надоело работать на очередного исполнителя-гастролера. Ты играешь, вкладываешь душу, а вся слава достается ему, вокалисту! Нужно было создать коллектив, в котором и музыканты имели бы вес, свое творческое лицо.

 Ю.В.: Я помню, в 68-м ходил в кинотеатр смотреть какой-то фильм. Перед просмотром у «Голубых гитар» было свое отделение. А за неделю до этого выступали «Червонные гитары», поляки. И сра­в­нение было явно в пользу поляков. У них стиль­ биг-бит был выдер­жан. А у «Голубых гитар» было варьете, сборная солянка. Выходил один вокалист – пел испанскую песню. Дру­гой – романс. Я понимаю, что таким образом «окучивались» максимально широкие слои публики…

 И.Г.: А по-другому и быть не могло. Если бы мы с самого начала стали работать чисто в западной манере, долго бы не продержались. На первых порах нужно было создать то, что будет воспринято не только публикой, но и начальством. Зачем шить костюм, который никто не будет носить? И мы попали «в десятку»! Нас ставили не только на радиостанции «Юность», демократичной по музыкальной направленности, но и в радиопрограмму «С добрым утром».

 А.У.: У меня такое впечатление, что сначала появились все-таки «Веселые ребята», «Поющие гитары». С их пластинкой «Сумерки», хитом «Цыганочка». И только потом – «Голубые гитары».

 И.Г.: Вы возьмите первые пластинки «Голубых гитар» и увидите, что они появились раньше.

 Ни для кого не секрет, как сейчас относятся к нашей эстраде на Западе. А творчество «Голубых гитар», я видел это на гастролях, пользовалось огромным успехом и популярностью. Почему? У нас было три программы. Мы исполняли (не могли не исполнять!) песни советских композиторов. Русские народные песни в современной аранжировке. И популярную западную музыку. Кроме «Голубых гитар», в те годы этого никто делать не умел. Просто в силу своих профессиональных способностей.

 Ю.В.: Мы, «Голубые гитары», в 70-х годах на концертах играли Джимми Хендрикса, «Битлз».

 А.У.: То есть у вас было право для советской публики играть одно, а на Западе – совсем другое?

 И.Г.: Нет-нет. Мы и здесь играли западную музыку. Мы не замыкались в узкие рамки.

 А.У.: Но считается, что у нас все зажималось. А вы говорите, что и «Битлов» играть никто не запрещал…

 В.М.: Люди из москонцертовской кормушки, Союза композиторов говорили, что то-то и то-то играть нельзя, потому что это не понравится дядям где-то там, наверху. Они просто боялись потерять деньги.

 И.Г.: Люди, которые контролировали идеологию, боролись еще и с непрофессионализмом на эстраде. Когда они видели, что музыканты могут качественно исполнять произведения разных жанров, то такие коллективы поддер­живали. По крайней мере, «Голубые гитары» были профессиональным коллективом, и нас прямые запреты не коснулись.

 Ю.В.: Мне кажется, «Голубые гитары» достигли бы большего успеха, если бы усиливали какое-то одно направление. То самое, которое было популярным, – западную музыку. Но вам же не давали этого делать, Игорь Яковлевич!

 И.Г.: Еще раз напомню слова Армстронга: играть нужно то, чего хотят люди. В этом и есть секрет и рецепт настоящего успеха.

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