Бабкину поставили на колени

НА ЧТО только не идут артисты, попавшие в обойму телеведущих. В эфире признаются мужьям в изменах, закатывают перед телекамерами истерики, развлекаются со стриптизерами…

Недавно бороться за рейтинг своего собственного шоу «Рецепты судьбы» начала и певица Надежда Бабкина. Причем, чтобы «побить» конкурентов, новоиспеченная теледива готова на все. Даже встать на колени. На днях Надежде Георгиевне на собственном примере пришлось демонстрировать чудодейственную маску от натоптышей на коленках. Так как такой проблемы у звезды не оказалось, она решила сделать ее себе весьма незамысловатым способом. Став на четвереньки, артистка «прошагала» всю студию. От увиденного приглашенный косметолог на время лишалась дара речи, а студийной уборщице предложили взять выходной.