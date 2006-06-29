Руководитель телеканала СТС лишился правой руки

ПРАВОЙ рукой Алек­сандра Род­нянского все последние годы была Валентина Руденко. Давняя соратница, боевая подруга и просто пресс-секретарь недавно уехала из Москвы в Киев, чтобы стать там советником президента Ющенко по СМИ. Александр Ефи­мович, которого Валентина всегда почему-то называла «Лешечкой», очень опечален этим обстоятельством.

Вместе они создавали канал «1+1» на Украине, вместе поднимали новый СТС в Москве, и вот теперь их пути разошлись. Валентина так и не смогла изменить Киеву с Москвой. Здесь она снимала жилье, жила на перекладных, а там у нее своя шикарная квартира. Как настоящая хохлушка, Валентина очень хлебосольна и любит принимать гостей. Теперь эту свою страсть она сможет удовлетворить сполна. Ну и конечно, у нее теперь есть возможности для политического роста по месту жительства.