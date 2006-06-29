№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », А.М. ]

1 ИЮЛЯ в «Эрмитаже» откроется фестиваль «Остров света». На первом концерте выступит легендарная британская группа Jehtro Tull, причем в обновленном составе. Фестиваль придумали Дмитрий Дибров и Борис Гребенщиков: он станет одним из направлений их проекта «ПроСвет», включающего также телепрограмму, мультиформатный журнал и общественные приемные молодых талантов. Первоначально предполагалось, что концерты «Острова света» будут проходить в течение июля и августа в спортивном парке «Сорочаны» под Москвой. Когда губернатор Борис Громов запретил проведение фестиваля, многие вздохнули с облегчением: все-таки опыта столь длительных выездных акций у организаторов нет, да и на концерты в Подмосковье не особо наездишься. Сад «Эрмитаж» в качестве места проведения выглядит даже предпочтительнее: в центре Москвы несколько раз в течение ближайшего месяца можно будет погрузиться в атмосферу этно-рок-фестиваля. С утра на малой сцене будут играть фолк-коллективы - от кельтов до индусов. Кроме того, посетителей будут ждать «Шатер славянской культуры», «Шатер кочевой культуры», «Шатер индийской культуры» и «Китайский шатер». На закуску приготовлены выступления мировых и отечественных звезд. На «Острове света» высадятся Omar Torrez Band и «Белый острог», 6 июля состоится концерт группы «Аквариум». 12-го числа в «Эрмитаже» споет темнокожая Скин, бывшая вокалистка группы Skunk Anansie. А на 13 июля запланирован концерт не менее голосистой певицы Нино Катамадзе и ее группы Insight. Закрытие фестиваля намечено на 4 августа - на нем выступит джазмен Ричард Бана.