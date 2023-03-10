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Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

Лолита рассказала, что ее преследовал маньяк

, 14:43 , Журналист

Лолита рассказала, что ее преследовал маньяк
Фото: Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась, что сталкивалась в своей жизни с преследованием со стороны маньяка. Она отметила, что с психически нездоровыми людьми не нужно вступать в конфликты или как-то спорить с ними. Лучше всего – сразу же обращаться к правоохранителям.

«У меня был случай лет десять назад, - рассказала артистка, - я написала заявление в полицию, и мне помогли». Также она отметила, что выступает против раскрытия личных данных у звёзд и популярных в стране личностей. Ведь неадекватные поклонники могут этим воспользоваться и превратить жизнь артистов в ад.

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Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

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