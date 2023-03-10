Лолита рассказала, что ее преследовал маньяк

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась, что сталкивалась в своей жизни с преследованием со стороны маньяка. Она отметила, что с психически нездоровыми людьми не нужно вступать в конфликты или как-то спорить с ними. Лучше всего – сразу же обращаться к правоохранителям.

«У меня был случай лет десять назад, - рассказала артистка, - я написала заявление в полицию, и мне помогли». Также она отметила, что выступает против раскрытия личных данных у звёзд и популярных в стране личностей. Ведь неадекватные поклонники могут этим воспользоваться и превратить жизнь артистов в ад.