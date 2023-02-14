Катя Старшова, сыгравшая Пуговку в «Папиных дочках», подтвердила свое участие в съемках продолжения сериала

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14 февраля 2023, 15:18

Стало известно, что сериал «Папины дочки» снова появится на экранах. О своем участии в съемках подтвердила Екатерина Старшова, сыгравшая роль Пуговки.

По словам девушки, в новом сезоне её будет немного, пишет Teleprogramma.pro. «Думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», – заявила актриса.

Также Старшова добавила, что она давно не живет в России и гастролирует по миру с ледовым шоу. Из-за этих двух факторов девушка не была уверена в том, что у нее получится принять участие в съемках нового сезона.

«Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство», – призналась Старшова.