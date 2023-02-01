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1 февраля 2023, 15:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП

Дочь Юлии Началовой Вера.

Дочь певицы Юлии Началовой Вера рассказала, что после смерти матери научилась плакать бесшумно. «Пока я не хлопаю ресницами, никто этого не замечает», - рассказала школьница. Она также благодарит маму её подруги, которая работает психологом. По словам девушки, именно эта женщина помогала ей первое время справляться с горем.

Вера сейчас живет с бабушкой и дедушкой по маминой линии, иногда навещает отца, чтобы вместе погулять или посмотреть фильм. Планирует через два года поступать на актрису мюзиклов. Поэтому её график расписан буквально по минутам. В 7 утра она уже выбегает из дома, а возвращается только к 9 вечера. Окружающие отмечает талант девушки и пророчат ей карьеру режиссёра. Но всё же Вера настаивает именно на актёрском мастерстве. Кроме того, она отлично поёт. Ее голос многим напоминает голос Юлии.