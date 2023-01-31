Певец Игорь Николаев сообщил, что чувствует себя прекрасно после перенесенного инфаркта

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31 января 2023, 17:44 Источник: starhit.ru

Российский певец и композитор Игорь Николаев вышел на связь со своими поклонниками. В своих соцсетях он рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта.

По словам артиста, информация о его критическом состоянии была немного преувеличена. Сейчас музыкант чувствует себя прекрасно. Напомним, певца госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Сегодня утром этот диагноз врачи подтвердили.

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!» – написал Игорь Николаев.