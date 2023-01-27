Виталий Гогунский не говорит с живущим на Украине отцом об СВО, но в публичном пространстве не скрывает, что поддерживает Россию

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27 января 2023, 13:12

Фото: Global Look Press

Виталий Гогунский, тот самый знаменитый Кузя из сериала «Универ», родился на Украине. Там до сих пор живут его отец и многие друзья. Общаться с ними Гогунскому сейчас непросто.

Звезда «Универа» Виталий Гогунский не скрывает своей поддержки российских военных. Из-за этого у него начались проблемы с ненавистниками в интернете из Украины. На него обрушился целый шквал жёсткой критики. Однако артист заявил, что не намерен вступать в диалог с теми, кто желает ему зла, и не собирается ненавидеть в ответ.

Гогунский прокомментировал вопросы по поводу его отношения к хейтерам. Он отметил, что к любому проявлению людской злобы относится «философски». «Я же не знаю мотивы человека, его ситуацию, настроение, в котором он пишет тот или иной комментарий, - говорит актёр, - мне сложно понять всех. Может, это зависть, может, злость, может, человек действительно так думает». Он добавил, что старается относиться к этому с пониманием.

Гогунский признается, что с украинскими друзьями у него сейчас натянутые отношения. «Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить о специальной военной операции, просто не говорим…» - говорит актер.