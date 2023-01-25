Актёр Эдуард Радзюкевич: когда снимали «Сватов», агрессии ни у кого не было, а теперь Зеленский стал для меня врагом

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25 января 2023, 13:44 Источник: starhit.ru

Актёр Эдуард Радзюкевич вспомнил, как совместно работал с Владимиром Зеленским, который теперь является президентом Украины. По словам российского артиста, политик был прекрасным парнем. Однако теперь он его считает лицемером.

«Сватов» снимали в Киеве и в Москве. И ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский…», – сказал Радзюкевич. По словам актера, он украинский лидер стал для него врагом.

Более того, российский артист добавил, что многие теперь страдают от действий президента Украины.