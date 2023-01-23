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Аргументы Недели. Балтия → Шоу-бизнес 13+

Пугачева и Галкин* готовятся выступить в Юрмале

, 17:03 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пугачева и Галкин* готовятся выступить в Юрмале
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Алла Пугачева и Максим Галкин дадут концерт в Юрмале, но не без помощи Лаймы Вайкуле...

Как стало известно латвийским СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся выступить в Юрмале на фестивале "Лайма.Рандеву", который должен состояться летом... Есть такое мнение, что за звездную пару "хлопотала" сама Лайма Вайкуле, которая уже много лет дружит с Аллой Борисовной.

По мнению музыкального продюсера Дмитрия Ашурова, в Юрмалу могут приехать, чтобы выступить в концертном зале "Дзинтари" и другие российские артисты, которые выступили в поддержку Украины - им в Латвии будут рады.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.

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