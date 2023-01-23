Пугачева и Галкин* готовятся выступить в Юрмале

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23 января 2023, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Алла Пугачева и Максим Галкин дадут концерт в Юрмале, но не без помощи Лаймы Вайкуле...

Как стало известно латвийским СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся выступить в Юрмале на фестивале "Лайма.Рандеву", который должен состояться летом... Есть такое мнение, что за звездную пару "хлопотала" сама Лайма Вайкуле, которая уже много лет дружит с Аллой Борисовной.

По мнению музыкального продюсера Дмитрия Ашурова, в Юрмалу могут приехать, чтобы выступить в концертном зале "Дзинтари" и другие российские артисты, которые выступили в поддержку Украины - им в Латвии будут рады.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.