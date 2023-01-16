«Он ничего не получал от современной России»: Пригожин объяснил, в чём разница между Кикабидзе и Галкиным*

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16 января 2023, 16:03 Источник: Московский Комсомолец

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В интервью изданию «Московский комсомолец» Иосиф Пригожин рассказал, в чём разница между Кикабидзе и Галкиным*. Напомним, оба мужчины выступили против спецоперации.

По мнению музыкального продюсера, дело не в том, что кому-то прощают за позицию, а кому-то нет. «Начнем с того, что Кикабидзе – гражданин Грузии. И ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотациями, не работал на федеральных каналах», – сказал Пригожин.

При этом продюсер также напомнил, что после 2008 года Вахтанг Константинович ни разу не приезжал на территорию РФ. Более того, у него не было недвижимости в стране.

«Если бы он цинично лицемерил, приезжал в Россию, зарабатывал здесь деньги, а потом возвращался домой… Но он не приезжал в Россию. Не давал здесь концертов. Он честно к этому относился. И надо отделять мух от котлет. А тот же Галкин*– гражданин РФ, он был сотрудником Первого канала, на минуточку», – подчеркнул Пригожин.

15 января ушёл из жизни Вахтанг Кикабидзе. Народному артисту Грузинской ССР было 84 года.

*признан иноагентом по решению Минюста