Ушел из жизни из-за внезапной болезни легендарный гитарист Джефф Бек

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 января 2023, 12:01

Гитарист Джефф Бек. Фото: Global Look Press

В возрасте 78 лет скончался один из лучших гитаристов в мире Джефф Бек. Музыкант внезапно заразился бактериальным менингитом.

Сначала Джефф Бек выступал в рок-группе Yardbirds, созданной в шестидесятых. Также участникам коллектива были Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж.

В 1967 году Джефф Бек организовал собственную группу Jeff Beck Group, затем стал выступать сольно. У гитариста восемь премий Grammy.

Бактериальный менингит - воспаление оболочек головного или спинного мозга, развивающееся в результате бактериальной инфекции. В мире регистрируют 3-10 случаев менингококкового менингита на 100 тыс. человек. В большинстве случаев возбудители передаются воздушно-капельным путём. Haибoлee подвержены заболеванию менингитом дети в возрасте от 6 недель дo 5 лет, лица 16 – 25 лет и старше 55 лет.