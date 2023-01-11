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Вдова Пьера Нарцисса собирается родить ребенка, используя биоматериал сына певца, либо самого покойного артиста

, 13:40 , Журналист Источник: Комсомольская правда

Вдова Пьера Нарцисса собирается родить ребенка, используя биоматериал сына певца, либо самого покойного артиста
Вдова Пьера Нарцисса Валерия. Фото: Global Look Press

Вдова известного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева собирается родить ещё одного ребёнка. Причём, ребёнок этот может быть… от самого умершего.

Помимо этого в качестве потенциального отца рассматривается ещё и внебрачный сын артиста, живущий в Африке. По словам Валерии, у неё есть биоматериалы от обоих. Остаётся их только проверить. Калачева сообщила, что готова вынашивать ребёнка, и сделает это во имя своего мужа.

«Проплаты, и довольно существенные уже были, - поделилась Валерия информацией о затратах, - я сдаю массу анализов, прохожу гормональную терапию. В общей сложности, получается около 500 тысяч». Жена умершего также отметила, что Нарцисс ей часто снится. Она считает, что он, пребывая в мире ином, полностью поддерживает её во всех делах и будет несомненно рад, если новый ребёнок появится на свет. 

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