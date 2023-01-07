Наташе Королевой удается сохранить теплые отношения с мамой, которая поддерживает Украину, но живет в США

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7 января 2023, 15:04 Александр Крохмаль, Журналист

Так сложилось, что мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддерживает её родную Украину и живёт в США, но при этом, сама артистка проживает и выступает в России. Но всё же большие праздники певица старается встречать с самыми близкими. Православное Рождество не стало исключением. Ради своей мамы Королева посетила Майами. Как сказала сама артистка, Рождество – это праздник, который она особенно почитает, и она старается в этот день быть в кругу семьи, невзирая на всякие трудности.

В сети уже появились поздравления с праздниками от Наташи Королевой. Многие подписчики и поклонники очень рады за певицу. Особенно они рады, что ей удалось сохранить свои тёплые отношения с матерью, несмотря на совершенно разные позиции. Правда пока неясно, присутствовал ли на семейном вечере Сергей Глушко, супруг певицы, который считает себя истинным патриотом РФ.