Евровидение-2023 пройдет не в Киеве, а в Ливерпуле: о чем жалеют организаторы и смогут ли голосовать россияне

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 января 2023, 12:33

Фото: Global Look Press

С 9 по 13 мая 2023 года в Великобритании должно пройти шоу «Евровидение». В прошлом году победителями стали представители Украины, и планировалось, что следующий конкурс должен пройти как раз-таки в Киеве. Но этого не произошло. Проект перевели в английский Ливерпуль.

В 2022 году случился выход РФ из Европейского вещательного союза. Соответственно, Россия не сможет поучаствовать в «Евровидении». И это принесло самой организации шоу большие убытки – ни много ни мало, полмиллиона евро. Эксперты отмечают, что «дырку» в бюджете повесили на всех, кто остался.

От конкурса в настоящий момент отказались Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина и Северная Македония. Для них платное участие в шоу – нагрузка очень тяжёлая. Получается, что это уже минус 20% участников. Организаторы конкурса уже отметили, что исключить Россию было сложным решением.

Однако если РФ и исключили из вещательного союза, то это совсем не означает, что её зрители не смогут голосовать. Ни про какие исключения по поводу российских зрителей так и не было сказано. В целом, жители тех стран, которые в конкурсе больше не участники, всё равно могут голосовать онлайн. Их голоса будут суммированы и конвертированы в баллы, как от отдельной страны – в полуфинале и финале.