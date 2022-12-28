Продюсер Пригожин о лишении Пугачевой недвижимости: «Не должно быть такого безумства!»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 декабря 2022, 20:31 Антон Николаев,

Иосиф Пригожин, фото: Веленгурин Владимир/globallookpress.com

Иосиф Пригожин считает, что заявления сенатора Сергея Цекова о лишении имущества певицы Аллы Пугачевой не приведут общество ни к чему хорошему. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«В 1917 году тоже всех лишали недвижимости. Мы не динозавры, мы живем в 21 веке. Все эти лозунги я не очень люблю. Алла Пугачева отработала невероятное количество лет в стране. Когда-то все поклонялись ее творчеству и таланту. Я считаю, что подобные заявления наносят ущерб нашим основополагающим принципам. Мы же не дики люди! У нас должно быть свое отношение к том, что они делают, но не должно быть безумства! Я против этого!»

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «Либералов и предателей», уехавших из России, надо лишать всего имущества. Парламентарий предложил передать изъятые владения участникам СВО на Украине. Цеков заявил, что лишить недвижимости надо и Примадонну российской сцены.