Певица Маша Распутина рассказала о «прозрении свыше»: русский народ должен вспомнить, какое величие ему оставили предки

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25 декабря 2022, 20:37

Фото: Global Look Press

Известная российская артистка Маша Распутина призвала русский народ вспомнить свои истоки, пишут "Народные новости" со ссылкой на "МК". По ее мнению, развитие отечественного искусства произойдёт, но только тогда, когда россияне оценят величие своего наследия.

Распутина рассказала о загадочном «прозрении свыше» и призналась, что долгое время не смотрела отечественное кино. Также певица считала, что в современном кинематографе отсутствуют герои, за которых можно переживать всей душой. Но сейчас она уверена, что русским деятелям искусства нужно отчётливо осознать: народ – это «хозяин и творец» своей земли. Только тогда, по мнению артистки, культура обретет истинное величие.

«Русский народ должен вспомнить, кто он, - следует из слов Распутиной, - какого рода, племени, какое величие ему оставили наши предки в искусстве, литературе, кинематографе, музыке».