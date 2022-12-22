Радиоведущая Довлатова высказалась о Пугачеве и Барских

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 декабря 2022, 15:13 Антон Николаев,

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Алла Довлатова считает, что Аллу Пугачеву народ простит за ее отъезд из страны. Также Довлатова добавила, что ей жаль певицу. Об этом она рассказала в YouTube - шоу «Алена, блин!», передает издание «Аргументы недели».

«Она для меня была не просто героем, она была для меня мега-любимой артисткой. Разочаровала меня не ее поведение, а ситуация. Я считала, что такой, как она здесь в этой стране не родилась, и, может быть, еще не родится! У Пугачевой была такая народная любовь! Никто рядом не подошел к этой любви. А сейчас этого всего у нее не осталось. И мне так больно и страшно за нее! Если бы я столько вложила своей жизни в это, неужели бы я смогла бы с этим народом так расстаться! Вот что меня разочаровало. Может быть, она не осознала, не поняла, что произойдет? Есть надежда на то, что наш народ - благородный и великодушный - ее простит!»

Алла Довлатова также нелицеприятно высказалась и об украинском певце Максе Барских:

«Макс Барских - это вообще кошмар! Вскормили гадюку на груди! Его сразу и выкинули из эфира. Это не жалко».

Ранее популярный продюсер Виктор Дробыш признался, что многие российские артисты обижаются на него из-за острых высказываний. Исключением не стала и Алла Пугачёва.