«Классная погода»: Максим Галкин* похвастался своим роскошным садом в Израиле

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21 декабря 2022, 15:50

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин* в этом году переехал в Израиль. Он не только там проводит концерты, но и в других странах мира. Однако именно в Тель-Авиве юморист решил обосноваться.



Сейчас ведущий старается проводить как можно больше времени с семьёй. Вероятно, в Израиле Галкин* со своими родными и близкими отпразднует Новый год. Однако в этой стране снега нет, поэтому на странице артиста можно увидеть теплые и солнечные кадры.

Недавно Максим Галкин* решил прогуляться по своему саду, пишет teleprogramma.pro. Юморист показал высокие пальмы, апельсиновые деревья, птиц.

«Классная погода в Израиле! У нас созрели в очередной раз апельсины! Птицы! А я хотел бы вам сказать, что в феврале я буду в Баку и Стамбуле с сольными концертами», — рассказал артист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.