Волочкову высмеяли в Сети за то, что она перепутала Деда Мороза с Йоулупукки

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21 декабря 2022, 12:53

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях видео, где она комментирует свою предстоящую свадьбу. Однако дело не обошлось без казуса.

Как передает teleprogramma.pro, два дня назад балерина говорила, что будет выходить замуж в Лапландии. Однако, по её словам, «лапландский» город – это Новый Устюг.

Подписчики Волочковой решили, что Анастасия перепутала образы Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из финской Лапландии. Комментаторы тут же принялись высмеивать балерину за её познания в географии.

«Кто-нибудь, скажите ей, что в Лапландии нет такого места, как Новый Устюг! И Великого тоже нет! Что Лапландия — это на севере Финляндии», — написали подписчики.