Волочкову высмеяли в Сети за то, что она перепутала Деда Мороза с Йоулупукки

Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях видео, где она комментирует свою предстоящую свадьбу. Однако дело не обошлось без казуса.
Как передает teleprogramma.pro, два дня назад балерина говорила, что будет выходить замуж в Лапландии. Однако, по её словам, «лапландский» город – это Новый Устюг.
Подписчики Волочковой решили, что Анастасия перепутала образы Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из финской Лапландии. Комментаторы тут же принялись высмеивать балерину за её познания в географии.
«Кто-нибудь, скажите ей, что в Лапландии нет такого места, как Новый Устюг! И Великого тоже нет! Что Лапландия — это на севере Финляндии», — написали подписчики.