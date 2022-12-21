«Мне было неудобно, местные жители последнее отдавали»: Марат Башаров рассказал, как провел день рождения в Донбассе

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21 декабря 2022, 12:14 Источник: starhit.ru

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В этом году российскому актёру и телеведущему исполнилось 48 лет. Свой день рождения он провёл в Донбассе. Недавно Марат Башаров рассказал журналистам, как отметил праздник.

По его словам, артиста давно звали снова посетить это место. Несмотря свой на день рождения, 22 августа актёр прибыл в Мариуполь. Там он читал стихи, пел песни, общался с людьми. Башаров признался, что это был лучший праздник в его жизни, поездка получилась душевной и запоминающейся. Местные жители угощали артиста испеченными пирогами и различными сладостями. «Я говорил: «Ребят, не надо». Мне было неудобно: у них самих в этой сложнейшей ситуации мало что есть, а они, бедные, последнее отдают. Это потрясающе качество у наших людей! Именно поэтому наш народ непобедим — мы последнее отдадим ради других», — сказал Башаров.