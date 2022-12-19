Андрей Григорьев-Апполонов признался, что хотел бы забрать у бывшей жены сына

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 декабря 2022, 15:15

Фото: Global Look Press

Рыжий из «Иванушек» Григорьев-Апполонов развелся с супругой после 18 лет брака более трех лет назад. С артистом остались жить их младший сын и кот.

Жена Григорьева-Апполонова подала на развод и тут же вышла замуж за известного баскетболиста. Родила еще двоих детей.

«Старший со мной живет, 18-летний Ванька. Младший, 14-летний Артемий — с моей супругой. Но как только, так я сразу ей говорю: „Давай, возвращай“. Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?!» – говорит Григорьев-Апполонов.

Сейчас певцу 51 год, и его считают завидным женихом. Григорьев-Апполонов утверждает, что его сердце свободно.