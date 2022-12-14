Падающий торт и 9 тысяч роз: организатор свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой рассказала о празднике

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14 декабря 2022, 16:35 Источник: starhit.ru

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

12 декабря репер Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали свадьбу. Одна из самых популярных пар шоу-бизнеса отметила 10-летие совместной жизни. Организатор праздника Марина Эпро рассказала, как прошла подготовка.

Модель Оксана Самойлова ждала красивого торжества много лет. По её словам, когда она выходила замуж, средств на роскошный праздник не было. А теперь, спустя время, семья может себе позволить устроить яркое мероприятие. Однако, как выяснилось, на организацию свадьбы ушло лишь несколько недель. Джиган и Оксана обратились за помощью к специалистам в конце сентября. Потом они решили взять паузу и вернулись к вопросу в ноябре.

По словам Марины, Самойлова хотела, чтобы на свадьбе было много разных «фишек». Так, например, в момент произнесения клятв организаторы включили запись детских голосов. Оксана и Джиган не знали, какой текст был подготовлен, это и стало большим приятным сюрпризом для супругов.

Ещё одна интересная задумка – падающий торт. Разработчики сделали тележку, которая должна в определенный момент складываться и создавать эффект будто бы десерт заваливается. Однако на самом деле его просто опускали. По словам организатора, удивить гостей и семейную пару удалось: все действительно переживали, что с тортом что-то произойдёт.

О том, насколько дорого обошелся декор, Марина не сообщила. Она сказала только, что роз было 9 тысяч, а фанеры и кавролина — 600 кв. метров. При этом сложность заключалась не в оформлении зала. По словам Эпро, создать контент на экранах оказалось самой трудной задачей. Для этого режиссёр летел с командой в Сербию, так как в России отказали в работе из-за маленьких сроков.