Кто из отечественных звёзд не заплатил налоги

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6 декабря 2022, 15:52 Источник: КП

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Расставаться с денежками и платить налоги не спешат не только простые граждане. «Должники» есть и среди отечественных звёзд шоу-бизнеса. Чьи хвосты до сих пор числятся неоплаченными?

Лидирующее место занял Филипп Киркоров. Его долг составляет более 7 млн рублей. Всё из-за его недвижимости, которая расположена на полуострове в Живописной бухте Подмосковья. Также артист имеет квартиру в Москве, машины и земельный участок.

На втором месте – Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Они должны заплатить 1 млн 67 тысяч рублей за автомобиль, квартиру и землю. Самый большой налог составил на авто – 540 тысяч.

Призовое место в рейтинге заняла и ведущая Анастасия Ивлеева. За свою роскошную машину девушка должна заплатить 608 тысяч рублей. Плюс ко всему 30 тысяч за свой дом в Подмосковье.

В списке должников также оказались Максим, Давид Манукян, Джиган и Оксана Самойлова, Александр Ревва и другие.

Артисты должны были налоги до 1 декабря. Теперь, если в системе все отобразилось верно и звезды действительно отлынивали, ФНС может начислить звездам пени.