Музыкальный критик Соседов: «Если Лепс виноват, он должен ответить по закону»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 декабря 2022, 14:21 Антон Николаев,

Григорий Лепс, фото: Павел Кашаев/globallookpress.com

Сергей Соседов считает, что драку с участием певца Григория Лепса должны проверить правоохранительные органы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Что значит дрался - не дрался? Вас бы стали оскорблять, а вы артист, поете на сцене, а к вам вышли и сказали: «Да ты говно, а не артист! Пошел вон далеко!». Вы бы как отреагировали? Сказали, мол, спасибо, что послали? Мы не знаем, что там было, и кто и как себя вел. Если там была драка, то должно быть заведено дело. Потерпевший должен написать заявление в полицию. Если Лепс виноват, то он должен ответить по закону».

Ранее стало известно, что певец Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Как утверждает источник телеканала «РЕН ТВ», поводом для конфликта стала просьба петербуржца к артисту сфотографироваться с ним. Мужчина настаивал, а музыкант ему отказал. Впоследствии посетителя вывела из бара охрана. Мужчина начал ругаться, и началась драка.